Чтобы пес вел себя сдержанно, а также был послушным и предсказуемым, владельцам животных придется приложить немало усилий. Прежде всего, нужно выработать правила, которых будут придерживаться как люди, так и собака.
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Екатерина, основательница школы dogschool.ua из Харькова, советует хозяевам обратить внимание на 2 момента: предсказуемость и правила.
Мы должны сделать подборку незыблемых правил, работающих в любой ситуации, – рассказывает кинолог.
Четкие правила дают собаке ощущение покоя и безопасности / Фото Unsplash
Пример правил для собаки от профессионального кинолога
- Лапы нельзя ставить на всех, а не только на незнакомцев.
- Тянуть поводок нельзя в любой ситуации, даже если пес видит раздражитель или любимую площадку для прогулок.
- Спать на диване нельзя никогда, а не "с мамой можно, с папой нельзя".
Нужно, чтобы все члены семьи неуклонно придерживались правил. Только так можно приучить собаку к порядку. Психика животного не будет перегружаться: пес всегда будет четко знать, что можно, а что запрещено.
Все члены семьи должны обязательно соблюдать правила / Фото Unsplash
Отсутствие четких правил нервирует животное. А предсказуемость дает собаке чувство покоя, защищенности и безопасности.
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Когда вы заводите щенка – у него должны быть те же правила, что и у будущей взрослой собаки. Иначе изменить нежелательное поведение во взрослом возрасте будет очень сложно.
Плохие привычки, сформировавшиеся у щенка, останутся и во взрослой жизни / Фото Unsplash