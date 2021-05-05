Чтобы пес вел себя сдержанно, а также был послушным и предсказуемым, владельцам животных придется приложить немало усилий. Прежде всего, нужно выработать правила, которых будут придерживаться как люди, так и собака.

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Екатерина, основательница школы dogschool.ua из Харькова, советует хозяевам обратить внимание на 2 момента: предсказуемость и правила.

Мы должны сделать подборку незыблемых правил, работающих в любой ситуации, – рассказывает кинолог.



Четкие правила дают собаке ощущение покоя и безопасности / Фото Unsplash

Пример правил для собаки от профессионального кинолога

Лапы нельзя ставить на всех, а не только на незнакомцев.

Тянуть поводок нельзя в любой ситуации, даже если пес видит раздражитель или любимую площадку для прогулок.

Спать на диване нельзя никогда, а не "с мамой можно, с папой нельзя".

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Нужно, чтобы все члены семьи неуклонно придерживались правил. Только так можно приучить собаку к порядку. Психика животного не будет перегружаться: пес всегда будет четко знать, что можно, а что запрещено.



Все члены семьи должны обязательно соблюдать правила / Фото Unsplash

Отсутствие четких правил нервирует животное. А предсказуемость дает собаке чувство покоя, защищенности и безопасности.

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Когда вы заводите щенка – у него должны быть те же правила, что и у будущей взрослой собаки. Иначе изменить нежелательное поведение во взрослом возрасте будет очень сложно.