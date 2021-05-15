На щастя, догляд за зубами та яснами домашнього вихованця не такий страшний, як можна подумати. Цих 5 простих порад допоможуть зберегти здоров’я ротової порожнини собак і зменшити неприємний запах.

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Регулярні стоматологічні огляди

Навідуйтесь до стоматолога 1 – 2 рази на рік, щоб перевірити, чи у вашого вихованця немає зубного каменю, зламаних зубів та інших ознак стоматологічних захворювань, які можуть викликати у нього біль.

А поки ваш собака перебуватиме під наркозом, ветеринар також зможе перевірити наявність проблем під яснами, які в іншому випадку неможливо побачити. Виявлення таких захворювань на ранній стадії допоможе вчасно надати медичну допомогу.



Відвідуйте стоматолога 1 – 2 рази на рік / Фото Thinkstock

Давайте собаці стоматологічні палички

Такі жувальні палички допомагають боротися із зубним нальотом і каменем, а відтак зберегти здорові та міцні зуби. Крім того, ці стоматологічні засоби призначені для очищення задніх зубів собак, до яких важко дістатись.



Давайте собаці стоматологічні жувальні палички / Фото catsbri

Використовуйте терапевтичний сухий корм

Ваш ветеринар може рекомендувати годувати вашу собаку спеціально розробленою стоматологічною їжею, яка допоможе поліпшити здоров’я порожнини рота. Такий тип сухого корму, як правило, більший за розміром і має абразивну текстуру, що сприяє чищенню зубів та усуває наліт. Стоматологічна їжа також може містити інгредієнти, які допомагають зменшити утворення зубного каменю.

Повноцінний раціон – запорука гарного самопочуття наших чотирилапих друзів. Обирайте збалансовані корми Purina, щоб ваш улюбленець завжди залишався здоровим та щасливим.



Використовуйте терапевтичний сухий корм​ / Фото Thinkstock

Додайте лікувальний ополіскувач до води

Медикаментозні ополіскувачі можуть допомогти зробити поверхню зубів вашої собаки менш гостинною для нальоту та бактерій. Вони також ефективні в боротьбі з неприємним запахом. Однак варто зауважити, що ці засоби не анульовують щоденної гігієни ротової порожнини.

При виборі ополіскувача обов’язково порадьтеся з ветеринаром, а потім додайте цей продукт у собачу миску з водою або ж просто розпорошіть прямо в рот.



Додайте лікувальний ополіскувач до води / Фото unsplash

Використовуйте жувальні іграшки

Переважна більшість собак полюбляють жувати іграшки. То чому б не використати це, щоб допомогти почистити їхні зуби. Але не варто купувати першу ліпшу жувальну іграшку, яку ви побачите на полиці зоомагазину чи супермаркету. Деякі з них можуть занадто жорстко впливати на зуби і навіть зламати їх. Скористайтеся порадами свого ветеринара і купіть стоматологічну жувальну іграшку, яка найкраще підійде саме для вашого собаки.



Дайте собаці жувальні іграшки / Фото Thinkstock