Оригинальные вещи свидетельствуют об особой связи между хозяевами и любимцами. Интересные идеи на фото могут вдохновить и вас на оригинальный подарок для своего песика или котика.

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Дверь для кота

Парень сам сделал для своего котика эту милую дверцу
Парень сам сделал для своего котика эту милую дверцу / Фото @ BurritoBoy11 / Reddit

Беременная фотосессия

Девушка заказала беременную фотосессию со своей собакой, которая готовится стать мамой
Девушка заказала "беременную" фотосессию со своей собакой, которая готовится стать мамой / Фото @caitiesfosterfam / Reddit

Каяк для собачки

Жаль только, что он не умеет пользоваться веслом
Жаль только, что он не умеет пользоваться веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit

Домашний спортзал для котика

Он шокирован таким подарком
Он шокирован таким подарком / Фото @thepizzacatparty / Imgur

Окошки в заборе для собак

Только посмотрите на их реакцию
Только посмотрите на их реакцию / Фото @ emersondog314 / Imgur

Парк для хомяков

выглядит роскошно
Выглядит роскошно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit

Этот песик не любит дождь

Поэтому отец хозяина подарил ему защитные очки
Поэтому отец хозяина подарил ему защитные очки / Фото @ ragerlol1 / Reddit

Лестница для кошки

Сью подобрали с искривленными лапками, поэтому ей сделали лестницу, чтобы она могла смотреть в аквариум
Сью подобрали с искривленными лапками, поэтому ей сделали лестницу, чтобы она могла смотреть в аквариум / Фото @ThePrinter / Imgur

Ортопедическая кровать

Теперь этому старенькому песику удобно спать
Теперь этому старенькому песику удобно спать / Фото @deadlefties / Reddit

Игрушечный ноутбук

Теперь этот песик выглядит так, будто обеспечивает семью
Теперь этот песик выглядит так, будто обеспечивает семью / Фото @ Strawburry17 / Twitter

Байдарка-тандем

Владелица купила ее, чтобы плавать со своим лучшим другом
Владелица купила ее, чтобы плавать со своим лучшим другом / Фото @AliceaC / Twitter

Мини-палатка для кота

Вы тоже такую захотите
Вы тоже такую захотите / Фото @eeelizahbeth / Imgur

Торт на день рождения

Ежегодно эта собака празднует его со своими подругами
Ежегодно эта собака празднует его со своими подругами / Фото @sweetassranch / Reddit

Коляска для мопса

У собачки артрит и ему трудно гулять
У собачки артрит и ему трудно гулять / Фото @HollyKeAting / Twitter

Одеяло-лаваш

Теперь киса выглядит как буррито
Теперь киса выглядит как буррито / Фото @sergmezing / Reddit

Будка для собак

выглядит замечательно
Выглядит замечательно / Фото @ bronco986 / Reddit

Деревянный мост для кошек

Аттракцион для лучших друзей
Аттракцион для лучших друзей / Фото @ ignus99 / Reddit

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ID-карта для кота

Студенты сделали ее для котика, который живет на территории университета
Студенты сделали ее для котика, который живет на территории университета / Фото @fIorouss / Twitter