Оригинальные вещи свидетельствуют об особой связи между хозяевами и любимцами. Интересные идеи на фото могут вдохновить и вас на оригинальный подарок для своего песика или котика.

Трогательно Спасенная собака научилась улыбаться и теперь удивляет соцсети

Дверь для кота



Парень сам сделал для своего котика эту милую дверцу / Фото @ BurritoBoy11 / Reddit

Беременная фотосессия



Девушка заказала "беременную" фотосессию со своей собакой, которая готовится стать мамой / Фото @caitiesfosterfam / Reddit

Каяк для собачки



Жаль только, что он не умеет пользоваться веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit

Домашний спортзал для котика



Он шокирован таким подарком / Фото @thepizzacatparty / Imgur

Окошки в заборе для собак



Только посмотрите на их реакцию / Фото @ emersondog314 / Imgur

Парк для хомяков



Выглядит роскошно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit

Этот песик не любит дождь



Поэтому отец хозяина подарил ему защитные очки / Фото @ ragerlol1 / Reddit

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Лестница для кошки



Сью подобрали с искривленными лапками, поэтому ей сделали лестницу, чтобы она могла смотреть в аквариум / Фото @ThePrinter / Imgur

Ортопедическая кровать



Теперь этому старенькому песику удобно спать / Фото @deadlefties / Reddit

Игрушечный ноутбук



Теперь этот песик выглядит так, будто обеспечивает семью / Фото @ Strawburry17 / Twitter

Байдарка-тандем



Владелица купила ее, чтобы плавать со своим лучшим другом / Фото @AliceaC / Twitter

Мини-палатка для кота



Вы тоже такую захотите / Фото @eeelizahbeth / Imgur

Торт на день рождения



Ежегодно эта собака празднует его со своими подругами / Фото @sweetassranch / Reddit

Коляска для мопса



У собачки артрит и ему трудно гулять / Фото @HollyKeAting / Twitter

Одеяло-лаваш



Теперь киса выглядит как буррито / Фото @sergmezing / Reddit

Будка для собак



Выглядит замечательно / Фото @ bronco986 / Reddit

Деревянный мост для кошек



Аттракцион для лучших друзей / Фото @ ignus99 / Reddit

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ID-карта для кота