Оригинальные вещи свидетельствуют об особой связи между хозяевами и любимцами. Интересные идеи на фото могут вдохновить и вас на оригинальный подарок для своего песика или котика.
Трогательно Спасенная собака научилась улыбаться и теперь удивляет соцсети
Дверь для кота
Парень сам сделал для своего котика эту милую дверцу / Фото @ BurritoBoy11 / Reddit
Беременная фотосессия
Девушка заказала "беременную" фотосессию со своей собакой, которая готовится стать мамой / Фото @caitiesfosterfam / Reddit
Каяк для собачки
Жаль только, что он не умеет пользоваться веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit
Домашний спортзал для котика
Он шокирован таким подарком / Фото @thepizzacatparty / Imgur
Окошки в заборе для собак
Только посмотрите на их реакцию / Фото @ emersondog314 / Imgur
Парк для хомяков
Выглядит роскошно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit
Этот песик не любит дождь
Поэтому отец хозяина подарил ему защитные очки / Фото @ ragerlol1 / Reddit
Лестница для кошки
Сью подобрали с искривленными лапками, поэтому ей сделали лестницу, чтобы она могла смотреть в аквариум / Фото @ThePrinter / Imgur
Ортопедическая кровать
Теперь этому старенькому песику удобно спать / Фото @deadlefties / Reddit
Игрушечный ноутбук
Теперь этот песик выглядит так, будто обеспечивает семью / Фото @ Strawburry17 / Twitter
Байдарка-тандем
Владелица купила ее, чтобы плавать со своим лучшим другом / Фото @AliceaC / Twitter
Мини-палатка для кота
Вы тоже такую захотите / Фото @eeelizahbeth / Imgur
Торт на день рождения
Ежегодно эта собака празднует его со своими подругами / Фото @sweetassranch / Reddit
Коляска для мопса
У собачки артрит и ему трудно гулять / Фото @HollyKeAting / Twitter
Одеяло-лаваш
Теперь киса выглядит как буррито / Фото @sergmezing / Reddit
Будка для собак
Выглядит замечательно / Фото @ bronco986 / Reddit
Деревянный мост для кошек
Аттракцион для лучших друзей / Фото @ ignus99 / Reddit
Интересно 11 фактов о кошках, которых вы не знали
ID-карта для кота
Студенты сделали ее для котика, который живет на территории университета / Фото @fIorouss / Twitter