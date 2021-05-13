Спасенная собака благодаря своей особенности быстро стала звездой соцсетей. Она имеет более 190 тысяч подписчиков в инстаграме и более 400 тысяч – в тиктоке.
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Этого 6-летнего питбуля спасли волонтеры организации Fresno Bully Rescue, что в США.
Собака попала к спасателям в запущенном состоянии, с кожными заболеваниями и грыжей. В организации не было места для передержки, но фото собачки попалось на глаза женщине по имени Эми Мацусима.
Собака выглядела жалко, но она махала хвостом и имела такую маленькую улыбку на лице. Это просто поразило меня в самое сердце и я сказала: "О, я должна встретить эту собаку", – рассказывает женщина, которая усыновила пса.
Улыбчивая собака покорила сеть
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Никто не знает, как Shortcake научилась улыбаться, но делает она это просто великолепно.
Эта девочка имеет очень милый вид