Спасенная собака благодаря своей особенности быстро стала звездой соцсетей. Она имеет более 190 тысяч подписчиков в инстаграме и более 400 тысяч – в тиктоке.

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Этого 6-летнего питбуля спасли волонтеры организации Fresno Bully Rescue, что в США.

Собака попала к спасателям в запущенном состоянии, с кожными заболеваниями и грыжей. В организации не было места для передержки, но фото собачки попалось на глаза женщине по имени Эми Мацусима.

Собака выглядела жалко, но она махала хвостом и имела такую ​​маленькую улыбку на лице. Это просто поразило меня в самое сердце и я сказала: "О, я должна встретить эту собаку", – рассказывает женщина, которая усыновила пса.

Улыбчивая собака покорила сеть

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Никто не знает, как Shortcake научилась улыбаться, но делает она это просто великолепно.