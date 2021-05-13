Вскоре друг для мальчика нашелся – им стал щенок золотистого ретривера. Собачка родилась без правой передней лапки.

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Марвел и ее маленький хозяин / Скриншот / WCCO / Youtube

Семья мальчика с протезом, которая живет в Миннесоте, взяла щенка в свой дом. Маленькую девочку назвали Марвел.



Мальчик и его собака / Скриншот / WCCO / Youtube

Заводчица собак Барб Фелт нашла семью Уильямс через общих знакомых. Когда щенок родился, женщина сразу знала, что этот песик будет иметь ответственную миссию.

Мы хотели, чтобы щенок попал в дом к кому-то, кто имеет отличия в ногах, – рассказывает Барб.

Мама мальчика рассказывает, что с появлением щенка ее сын стал более активным. Он начал лучше развивать свои физические способности.

Это дает ему возможность сказать детям: о, ей не хватает лапы, она похожа на меня. И это будто дает ему голос, чтобы защищать себя, – делится женщина.



В семье 3 детей и все они обрадовались появлению Марвел / Скриншот / WCCO / Youtube

Пока Марвел бегает на 3 лапах, но впоследствии ей может понадобиться инвалидная коляска или протез. Семья надеется, что мальчик и его пес впоследствии смогут бегать вместе.

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Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.