Собачке по кличке Джинджер пришлось "работать" со своей владелицей. Собака участвует в обучающих видео, а дети ее обожают.

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Креативная воспитательница Джесси Беккедар с Риверсайда, Калифорния, знает, как сделать онлайн-уроки интересными. Ее собака Джинджер приходит на помощь.

Собаку несколько лет назад взяли из приюта. А теперь Джинджер стала "профессором" – ведь она разбирается в математике и английском языке.



Воспитательница и ее хвостатые помощники / Фото Kristin Karrow

Когда началась пандемия коронавируса и дети перешли на онлайн-обучение, Джесси Беккедар нуждалась в ком-то или чем-то, что помогло бы заинтересовать воспитанников. Так Джинджер пришлось срочно стать "профессором".

Один из уроков профессора Джинджер

Собака работает не одна, а со своими ассистентами: котом Акселем и другой собачкой Ханной.

Животные научились терпеливо позировать, играть на камеру и " рассказывать" детям о буквах, словах, формах и так далее.

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Один из любимых роликов у детей – тот, где Джинджер учится считать, засовывая свою морду в коробки. Благодаря умной собаке внимание воспитанников наконец-то сосредоточено на учебе.

Джинджер разбирается не только в математике, но и в английском языке

Джинджер так полюбила этот процесс, уже сама запрыгивает на стульчик для уроков. Когда с собакой говорят, она забавно фокусирует взгляд и поднимает ушки.

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