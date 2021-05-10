Котики, которых нашли на улице или взяли в приюте, стали своим людям лучшими друзьями. Они позируют для фотографий, сопровождают хозяев в ванную и дарят им всю свою любовь.

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Пышная красавица

Хозяйка нашла эту кошку на улице недалеко от своего дома. С грязного заброшенного котенка она превратилась в милую ​​толстую кошку. Животное никогда не отпускает свою владелицу в ванную комнату и всегда сопровождает ее.



6 недель и 4 года / Фото Reddit / @scrotophobia

Бинкс

Котенок пытался спрятаться от ливня вместе со своей мамой и сестрой. Мама-кошка погибла, но малышам повезло – их нашли добрые люди и забрали домой.

Только посмотрите, какой красавец вырос с бедного малыша.



Бинкса и его сестру спасли добрые люди / Фото instagram / @meowmeow_binx

Теперь котик имеет собственный инстаграм.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Изменилась за неделю

Посмотрите, какой стала эта кошечка всего через неделю в новом доме.

Тони

Во время первого осмотра у ветеринара котенок кричал так громко, что ветеринару пришлось закрыть ему нос – только так врач смог услышать, как бьется сердце животного. Но теперь от пугливого котенка не осталось и следа.



Тони вырос красавчиком / Фото Reddit / @ laara155

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Удивительное превращение

Так котик изменился всего за полгода – благодаря любви хозяев. Бедного малыша нашли на дороге и забрали в семью.