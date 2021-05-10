Котики, которых нашли на улице или взяли в приюте, стали своим людям лучшими друзьями. Они позируют для фотографий, сопровождают хозяев в ванную и дарят им всю свою любовь.
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Пышная красавица
Хозяйка нашла эту кошку на улице недалеко от своего дома. С грязного заброшенного котенка она превратилась в милую толстую кошку. Животное никогда не отпускает свою владелицу в ванную комнату и всегда сопровождает ее.
6 недель и 4 года / Фото Reddit / @scrotophobia
Бинкс
Котенок пытался спрятаться от ливня вместе со своей мамой и сестрой. Мама-кошка погибла, но малышам повезло – их нашли добрые люди и забрали домой.
Только посмотрите, какой красавец вырос с бедного малыша.
Бинкса и его сестру спасли добрые люди / Фото instagram / @meowmeow_binx
Теперь котик имеет собственный инстаграм.
Изменилась за неделю
Посмотрите, какой стала эта кошечка всего через неделю в новом доме.
Тони
Во время первого осмотра у ветеринара котенок кричал так громко, что ветеринару пришлось закрыть ему нос – только так врач смог услышать, как бьется сердце животного. Но теперь от пугливого котенка не осталось и следа.
Тони вырос красавчиком / Фото Reddit / @ laara155
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Удивительное превращение
Так котик изменился всего за полгода – благодаря любви хозяев. Бедного малыша нашли на дороге и забрали в семью.
Любовь и забота творят чудеса / Фото Reddit / @ that_ginger18