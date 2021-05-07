Большого дога по имени Диего часто зовут Громит. Хозяин дога Карлос и сам песик многим напоминают неразлучной пару из мультфильма "Уоллес и Громит".

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Как дог появился в семье мотоциклиста

Карлос из Бразилии всегда любил мотоциклы и собак. Когда он встретил тогда еще будущую жену Еленис ему пришлось смириться с тем, что он, возможно, никогда больше не будет владельцем собаки. Дело в том, что Еленис до смерти боялась собак.

Ей очень нравились мотоциклы, и так поженившись, Еленис и Карлос превратили свою страсть в бизнес: открыли магазин мотоциклов.



Карлос обожает мотоциклы и собак / Фото SWNS

После 17 лет совместной жизни Елинис поняла, как много значит для Карлоса иметь собаку, и решила, что ей нужно преодолеть свою фобию. Пара решила завести дога – породу, известную своим спокойным характером.

Я была окаменевшей, но Карлос ранее имел догов и заверил меня, что, несмотря на то, что они такие большие, они очень спокойные,

– сказала Еленис.

Еленис купила дога Карлосу как рождественский подарок в 2015 году. С тех пор они вдвоем неразлучны.

По словам Елинис, Диего является "папиным мальчиком". "Карлос как-то сказал, что купил мне коляску для мотоцикла, но я думаю, что всегда предполагалось, что пассажиром станет Диего!" – шутит Еленис.



Люлька сначала предполагалась для Еленис, но что-то пошло не так / Фото SWNS

Любовь Диего к езде

5-летний Диего с удовольствием ловит ветер, дующий ему в уши. Дог ростом свыше 2 метров, бежит, когда слышит, как бывший российский военный мотоциклетный двигатель запускается. Он прыгает прямо в мягкую люльку и показывает, что готов к приключениям.



У Диего есть защитные очки и ремни безопасности / Фото SWNS

Карлос одевает Диего защитные очки, и пара отправляется по улицам восточного Лондона, теша прохожих. В городе их часто останавливают люди, которые пытаются сделать фото – иногда их снимают до 500 раз за день. Диего это нравится: он нарочно привлекает внимание и даже позирует для камеры.

Карлос возит своего спутника короткими поездками по городу, для безопасности убеждаясь, что он надежно привязан.



Диего нравится внимание прохожих / Фото SWNS

Они регулярно задерживают дорожнее движение из-за большого количества прохожих, которые пытаются сфотографировать их. Однако Диего греется своей славой и привлекает внимание, как только может.

Диего наслаждается катанием в люльке 4 раза в неделю. Он так же полон энтузиазма, как и его владелец Карлос, который уже не представляет, как это – ездить на мотоцикле без Диего.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.