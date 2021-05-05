Президент на открытом воздухе давал интервью перед микрофоном. Но ход пресс-конференции пошел не туда, когда к нему подбежал щенок Миснич.

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Мисничу всего 7 месяцев и он изрядно любит играть со своим хозяином. Он подошел к Майклу Хиггинсу, начал пинать его за ногу, кусать за руку. Когда президент неумолимо продолжал что-то рассказывать слушателям, Миснич начал грызть пола его пиджака и переворачивать его внутренней стороной.

Конечно же, серьезно воспринимать слова президента в такой момент было невозможно. Впрочем, он в свою очередь пытался быть серьезным и невозмутимым.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

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Бернские зенненхунды президента

Майкл Хиггинс давно известен своей любовью к бернским зенненхундам. В марте семимесячного Миснича привезли к дому президента: тогда он присоединился к его другому бернскому зенненхунду Броду.

Брод раньше жил в доме президента со своей сестрой Сиодой, но она умерла в сентябре прошлого года.