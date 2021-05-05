Президент на відкритому повітрі давав інтерв'ю перед мікрофоном. Та хід пресконференції пішов не туди, коли до нього підбіг песик Місніч.

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Міснічу усього 7 місяців і він неабияк любить гратися зі своїм господарем. Він підійшов до Майкла Гіґґінса, почав штурхати його за ногу, кусати за долоню. Коли президент невмолимо продовжував щось розповідати слухачам, Місніч почав гризти полу його піджака і перегортати його внутрішньою стороною.

Звісно ж, серйозно сприймати слова президента у такий момент було неможливо. Втім, він у свою чергу намагався бути серйозним і незворушним.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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Бернські зенненхунди президента

Майкла Гіґґінс давно відомий своєю любов'ю до бернських зенненхундів. У березні семимісячного Місніча привезли до будинку президента: тоді він приєднався до його іншого бернського зенненхунда Брода.

Брод раніше жив у будинку президента зі своєю сестрою Сіодою, але вона померла у вересні минулого року.