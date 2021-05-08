Арахис похож на зайчика: с близко посаженными ушками и острой мордочкой. У него узкие разрезы глаз и широкий рот, который иногда не закрывается.
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Что случилось с котом Арахисом, который похож на зайчика
Кот попал в приют вместе с 9 другими котами. Дело в том, что его владелец умер, а ухаживать за мурлыками больше было некому. Когда Арахиса впервые увидели работники приюта – сразу же поняли: кот слишком особенный, поэтому нуждается в особом уходе и любви.
Первый владелец Арахиса умер / Фото Сидней Бенхэм / The Dodo
Арахис очень особенный: он частично слепой и глухой, к тому же внешне очень отличается от большинства кошек.
В приюте не были уверены, что именно так изменило внешность кота. Связано ли это с чем-то, что с ним произошло в прошлом, или он просто родился таким – увы, непонятно. Примерно его возраст составляет 8 лет.
Арахису около 8 лет / Фото Сидней Бенхэм / The Dodo
Впрочем, всем вокруг было ясно одно – Арахис совершенно очаровательный.
Услышав историю этого особого кота, за ним в приют пришла женщина Сидней Бенхэм. Признается: впервые увидев, уже не могла отказаться от него.
Когда я увидела его, я знала, что не могу оставить его там,
– сказала новая владелица.
Сидней признается: Арахис – независимая личность: он любящий и добрый, любит играть с руками и жевать пальцы на ногах. Иногда кот намеренно игнорирует хозяйку или делает такие вещи, которые раздражают Сидни. "Инвалидность никак не останавливает его! Он безграничен!" – делится новая хозяйка.
Арахис любит показать характер / Фото Сидней Бенхэм / The Dodo
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Трудно точно узнать, что пережил Арахис в своей жизни, но сейчас он в безопасности и любви – в доме, где наконец-то может выйти из своей скорлупы и продемонстрировать свою уникальность.