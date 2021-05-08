Арахіс схожий на зайчика: з близько посадженими вушками і гострою мордочкою. У нього вузькі розрізи очей і широкий рот, що іноді не закривається.
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Що сталося з котом Арахісом, який схожий на зайчика
Кіт потрапив до притулку разом з 9 іншими котами. Річ у тім, що його власник помер, а доглядати за муркотунами більше не було кому. Коли Арахіса вперше побачили працівники притулку – одразу ж зрозуміли: кіт надто особливий, тому потребуватиме особливого догляду і любові.
Перший власник Арахіса помер / Фото Сідней Бенхем / The Dodo
Арахіс дуже особливий: він частково сліпий і глухий, до того ж зовнішньо дуже відрізняється від більшості котів.
У притулку не були впевнені, що саме так змінило зовнішність кота. Чи це пов’язано з чимось, що з ним сталося у минулому, чи він просто народився таким – на жаль, незрозуміло. Приблизно його вік становить 8 років.
Арахісу близько 8 років / Фото Сідней Бенхем / The Dodo
Втім, усім довкола було ясно одне – Арахіс абсолютно чарівний.
Почувши історію цього особливого кота, по нього у притулок прийшла жінка Сідней Бенхем. Зізнається: вперше побачивши його, вже не могла відмовитися від нього.
Коли я побачила його, я знала, що не можу залишити його там,
– сказала нова власниця.
Сідней зізнається: Арахіс – незалежна особистість: він люблячий і добрий, любить грати з руками і жувати пальці на ногах. Інколи кіт навмисно ігнорує хазяйку чи робить такі речі, які дратують Сідні. "Інвалідність ніяк не зупиняє його! Він безмежний!" – ділиться нова господиня.
Арахіс любить показати характер / Фото Сідней Бенхем / The Dodo
Дивіться ще Зірка тіктоку ходить на 2 лапах: після трагедії пес зумів стати популярнимТочно дізнатися, що пережив Арахіс у своєму житті, вже неможливо. Але зараз він у безпеці та любові – у домі, де нарешті може вийти зі своєї шкаралупи та продемонструвати свою унікальність.