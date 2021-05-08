Арахіс схожий на зайчика: з близько посадженими вушками і гострою мордочкою. У нього вузькі розрізи очей і широкий рот, що іноді не закривається.

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Що сталося з котом Арахісом, який схожий на зайчика

Кіт потрапив до притулку разом з 9 іншими котами. Річ у тім, що його власник помер, а доглядати за муркотунами більше не було кому. Коли Арахіса вперше побачили працівники притулку – одразу ж зрозуміли: кіт надто особливий, тому потребуватиме особливого догляду і любові.

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Перший власник Арахіса помер / Фото Сідней Бенхем / The Dodo

Арахіс дуже особливий: він частково сліпий і глухий, до того ж зовнішньо дуже відрізняється від більшості котів.

У притулку не були впевнені, що саме так змінило зовнішність кота. Чи це пов’язано з чимось, що з ним сталося у минулому, чи він просто народився таким – на жаль, незрозуміло. Приблизно його вік становить 8 років.



Арахісу близько 8 років / Фото Сідней Бенхем / The Dodo

Втім, усім довкола було ясно одне – Арахіс абсолютно чарівний.

Почувши історію цього особливого кота, по нього у притулок прийшла жінка Сідней Бенхем. Зізнається: вперше побачивши його, вже не могла відмовитися від нього.

Коли я побачила його, я знала, що не можу залишити його там,

– сказала нова власниця.