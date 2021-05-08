Здається, що цей песик просто не виріс до розміру своїх неймовірних вух. Усі казали його господарям, що з часом вушка стануть звичайними, але і в поважному 12-річному віці собака продовжує дивувати всіх величезними вухами.
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Милу собаку, що стала зіркою соцмереж, звуть Діксі. Хазяйка розповідає, що тварина має досить впертий та незалежний характер, а ще – досить лінива. Втім, родина полюбляє Діксі будь-якою.
Діксі та Малюк Йода / Фото instagram / @adventures_with_doo
Даніель, хазяйка Діксі, не раз чула, що песик виросте і вуха стануть "нормального" розміру. Пройшло 12 років, однак песик все ще має вуха, що здаються для нього "завеликими".
Діксі та її надто великі вуха / Фото instagram / @adventures_with_doo
Одного разу Деніель вирішила завести акаунт у тіктоці для своєї кумедної собаки. Користувачі мережі швидко зрозуміли, що песик схожий на популярного персонажа Малюка Йоду. Так за 6 місяців Діксі зібрала вже понад 100 тисяч підписників.
Діксі швидко стала популярною в мережі / Фото instagram / @adventures_with_doo
Але собаку порівнюють не тільки з персонажем із "Зоряних війн". Вона також часто нагадує людям Скубі-Ду, кумедного пса з однойменного мультфільму.
Діксі схожа на Скубі-Ду / Фото instagram / @adventures_with_doo
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Попри милий вигляд собака має досить впертий характер / Фото instagram / @adventures_with_doo