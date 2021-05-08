Здається, що цей песик просто не виріс до розміру своїх неймовірних вух. Усі казали його господарям, що з часом вушка стануть звичайними, але і в поважному 12-річному віці собака продовжує дивувати всіх величезними вухами.

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Милу собаку, що стала зіркою соцмереж, звуть Діксі. Хазяйка розповідає, що тварина має досить впертий та незалежний характер, а ще – досить лінива. Втім, родина полюбляє Діксі будь-якою.



Діксі та Малюк Йода / Фото instagram / @adventures_with_doo

Даніель, хазяйка Діксі, не раз чула, що песик виросте і вуха стануть "нормального" розміру. Пройшло 12 років, однак песик все ще має вуха, що здаються для нього "завеликими".



Діксі та її надто великі вуха / Фото instagram / @adventures_with_doo

Одного разу Деніель вирішила завести акаунт у тіктоці для своєї кумедної собаки. Користувачі мережі швидко зрозуміли, що песик схожий на популярного персонажа Малюка Йоду. Так за 6 місяців Діксі зібрала вже понад 100 тисяч підписників.



Діксі швидко стала популярною в мережі / Фото instagram / @adventures_with_doo

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Але собаку порівнюють не тільки з персонажем із "Зоряних війн". Вона також часто нагадує людям Скубі-Ду, кумедного пса з однойменного мультфільму.



Діксі схожа на Скубі-Ду / Фото instagram / @adventures_with_doo

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Попри милий вигляд собака має досить впертий характер / Фото instagram / @adventures_with_doo