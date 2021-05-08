Кажется, что этот песик просто не вырос до размера своих невероятных ушей. Все говорили его хозяевам, что со временем ушки станут обычными, но и в почтенном 12-летнем возрасте собака продолжает удивлять всех огромными ушами.

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Милую собаку, ставшую звездой соцсетей, зовут Дикси. Хозяйка рассказывает, что животное имеет достаточно упрямый и независимый характер, а еще – она достаточно ленивая. Впрочем, семья любит Дикси любой.



Дикси и Малыш Йода / Фото instagram / @adventures_with_doo

Даниэль, хозяйка Дикси, не раз слышала, что собака вырастет и уши станут "нормального" размера. Прошло 12 лет, однако собака все еще имеет уши, которые кажутся "слишком большими" для нее.



Дикси и ее слишком большие уши / Фото instagram / @adventures_with_doo

Как-то Дэниел решила завести аккаунт в тиктоке для своей смешной собаки. Пользователи сети быстро поняли, что песик похож на популярного персонажа Малыша Йоду. Так за 6 месяцев Дикси собрала уже более 100 000 подписчиков.



Дикси быстро стала популярной в сети / Фото instagram / @adventures_with_doo

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Но собаку сравнивают не только с персонажем из "Звездных войн". Она также часто напоминает людям Скуби-Ду, смешного пса из одноименного мультфильма.



Дикси похожа на Скуби-Ду / Фото instagram / @adventures_with_doo

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