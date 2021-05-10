Котики, яких знайшли на вулиці або взяли у притулку, стали своїм людям найкращими друзями. Вони позують для фотографій, супроводжують господарів до ванної й дарують їм усю свою любов.
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Пишна красуня
Хазяйка знайшла цю кицю на вулиці неподалік власної оселі. З брудного занедбаного кошеняти воно перетворилося на таку товстеньку кицю. Тваринка ніколи не відпускає свою власницю до ваної кімнати саму й завжди супроводжує її.
6 тижнів та 4 роки / Фото Reddit / @scrotophobia
Бінкс
Кошеня намагалося заховатися від зливи разом зі своєю мамою та сестрою. Мама-кішка загинула, але малюкам пощастило – їх знайшли добрі люди й забрали додому.
Тільки погляньте, який красень виріс із бідолашного малюка.
Бінкса та його сестру врятували добрі люди / Фото instagram / @meowmeow_binx
Тепер котик має власний інстаграм.
Змінилася за тиждень
Подивіться, якою стала ця киця усього через тиждень в новому домі.
Тоні
Під час першого огляду у ветеринара кошеня кричало так голосно, що ветеринару довелося закрити йому ніс – тільки так лікар зміг почути, як б'ється серце тваринки. Але тепер від лякливого кошеняти не залишилося й сліду.
Тоні виріс красунчиком / Фото Reddit / @laara155
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Дивовижне перетворення
Так котик змінився усього за пів року – завдяки любові господарів. Бідолашного малюка знайшли на дорозі й забрали в сім'ю.
Любов та турбота роблять дива / Фото Reddit / @that_ginger18