Котики, яких знайшли на вулиці або взяли у притулку, стали своїм людям найкращими друзями. Вони позують для фотографій, супроводжують господарів до ванної й дарують їм усю свою любов.

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Пишна красуня

Хазяйка знайшла цю кицю на вулиці неподалік власної оселі. З брудного занедбаного кошеняти воно перетворилося на таку товстеньку кицю. Тваринка ніколи не відпускає свою власницю до ваної кімнати саму й завжди супроводжує її.

6 тижнів та 4 роки
6 тижнів та 4 роки / Фото Reddit / @scrotophobia

Бінкс

Кошеня намагалося заховатися від зливи разом зі своєю мамою та сестрою. Мама-кішка загинула, але малюкам пощастило – їх знайшли добрі люди й забрали додому.

Тільки погляньте, який красень виріс із бідолашного малюка.

Бінкса та його сестру врятували добрі люди
Бінкса та його сестру врятували добрі люди / Фото instagram / @meowmeow_binx

Тепер котик має власний інстаграм.

Змінилася за тиждень

Подивіться, якою стала ця киця усього через тиждень в новому домі.

Тоні

Під час першого огляду у ветеринара кошеня кричало так голосно, що ветеринару довелося закрити йому ніс – тільки так лікар зміг почути, як б'ється серце тваринки. Але тепер від лякливого кошеняти не залишилося й сліду.

Тоні виріс красунчиком
Тоні виріс красунчиком / Фото Reddit / @laara155

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Дивовижне перетворення

Так котик змінився усього за пів року – завдяки любові господарів. Бідолашного малюка знайшли на дорозі й забрали в сім'ю.

Любов та турбота роблять дива
Любов та турбота роблять дива / Фото Reddit / @that_ginger18