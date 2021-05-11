Животное не сводило глаз со спящего ребенка в течение 5 минут. А потом решило "познакомить" своего детеныша с человеческим малышом.
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Эмилия Остин и ее семья посетили местный зоопарк. Вместе со взрослыми был сын, которому только исполнилось 5 недель.
Эмилия поднесла сына к стеклу вольера с гориллами. Самка Кики была очарована таким зрелищем и долго наблюдала за малышом.
Кики тоже недавно стала мамой – у нее родился 5-й малыш. Животное принесло своего детеныша по кличке Пабло, чтобы "познакомить" с человеческим мальчиком.
Ее выражение лица было таким трогательным, – рассказывает мама мальчика Эмилия.
Кики была очень эмоциональной в тот момент.
Пыталась погладить его лицо сквозь стекло, и пыталась "подержать" его за руку, – делится впечатлениями женщина.
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Видео с трогательным общением животного и ребенка стало вирусным в сети.
Посмотрите его и вы