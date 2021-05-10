Находку назвали Machairodus lahayishupup humerus, что значит "древняя дикая кошка" в переводе с каюсского языка. Эти гигантские хищные животные могли поймать добычу размером вдвое больше себя.

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Эти кошки жили в период от 5,5 до 9 миллионов лет назад в Северной Америке. Они весили более 400 килограммов. А добыча диких кошек могла весить около тонны.



Плечевая кость гигантской кошки / Коллаж 24 канал / Фото John Orcutt, Steven Schwartz

Ученые сумели определить размер кошки по плечевой кости, которую им удалось найти. Длина кости составляет 46 сантиметров, а диаметр – 4,3 сантиметра.

Для сравнения, средний размер плечевой кости современного льва составляет 33 сантиметра.

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Мы считаем, что это были хищники, которые регулярно убивали животных размером с бизона, – говорит Джон Каледи, соавтор исследования.

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