Знахідку назвали Machairodus lahayishupup humerus, що значить "давня дика кішка" у перекладі з каюської мови. Ці гігантські хижі тварини могли вполювати здобич розміром удвічі більше за себе.

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Ці кішки жили у період від 5,5 до 9 мільйонів років тому в Північній Америці. Вони важили понад 400 кілограмів. А здобич диких кішок могла важити майже тонну.



Плечова кістка гігантської кішки / Колаж 24 канал / Фото John Orcutt, Steven Schwartz

Вчені зуміли визначити розмір кішки за плечовою кісткою, яку їм вдалося відшукати. Довжина кістки становить 46 сантиметрів, а діаметр – 4,3 сантиметра.

Для порівняння, середній розмір плечової кісти сучасного лева становить 33 сантиметри.

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Ми вважаємо, що це були хижаки, які регулярно вбивали тварин розміром з бізона, – каже Джон Каледі, співавтор дослідження.

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Так зобразив шаблезубу кішку художник Роджер Віттер / Фото Roger Witter

Вчені стверджують, що шаблезуба кішка була однією з найбільших в історії.