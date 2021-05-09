Попри нахабний характер, ми все одно любимо котиків. Ця добірка неодмінно зможе підняти вам настрій.

До теми Чому коти – це рідина: фотодокази

Працівник року

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Коли на тебе подивилася темрява


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Кишеньковий злодій


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Пухнастий гаджет


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Котячий інь-янь


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Хто там досі сумнівається, що це – рідина?

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Таємний агент

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Свіжа вода потрібна кожному

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М'якенька черепаха

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Банкомат перебуває під відеонаглядом

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Краде шкарпетки з пральної машини

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Фото Boredpanda

Цікаво У Шотландії водій підібрав на дорозі кошеня, а воно виявилося із "сюрпризом"

Продавець морозива

Фото Boredpanda
Фото Boredpanda