Попри нахабний характер, ми все одно любимо котиків. Ця добірка неодмінно зможе підняти вам настрій.
До теми Чому коти – це рідина: фотодокази
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