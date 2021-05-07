Маємо кумедні докази того, що цих чотирилапих справді можна називати водою. Гортайте вниз: тут картинки, що покращують настрій.

Це цікаво Чому вони роблять кусь та сидять у коробках: 10 цікавих фактів про котів

Коти – це рідина

Згідно з "Вікіпедією", "рідина приймає форму судини" і підтримує "майже фіксований обсяг". Хіба коти не роблять те саме? Якщо у вас є кіт або киця, ви, напевне, не раз спостерігали цей феномен.

Коти не оминуть можливості залізти в будь-яку банку, коробку, горщик, якими маленькими вони б не були! Дивіться.

– Вам напівсолодке? – Найсолодше, будь ласка!

"Та зручно мені! І всіх бачу"

"Як це на зиму консервуєте? Я хотів лише до вечора посидіти"

Кошеня перетворилося на вазоночок

Хорошого кота повинно бути багато. І він повинен бути майже не помітним

"Котяча любов – це ділитися найтіснішим"

"Завари собі кави у турці, будь ласка"

"Чого це ти хочеш саме чаю?"

Скільки кошенят вдалося побачити? 3 – 4?

"Ні, не тісно"

"Що-що ти тут робиш зазвичай?"

Найкращий подарунок – це порожня коробка, хіба ні?

"Ідеальна кількість місця"

"І в мене ідеальна"

"Тіснувато, зате – своє, не зйомне"

Сподіваємося, ми підняли вам настрій цією кумедною підбіркою!

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