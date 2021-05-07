Есть забавные доказательства того, что этих четвероногих действительно можно называть водой. Листайте вниз: здесь картинки, которые улучшают настроение.

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Коты – это жидкость

Согласно "Википедии", "жидкость принимает форму сосуда" и поддерживает "почти фиксированный объем". Разве коты не делают то же? Если у вас есть кот или кошечка, вы, наверное, не раз наблюдали этот феномен.

Коты не обойдут возможности залезть в любую банку, коробку, горшок, каками бы маленькими они ни были! Смотрите.

– Вам полусладкое? – Самое сладкое, пожалуйста!

"Да удобно мне! И всех вижу"

"Как это на зиму консервируете? Я хотел только до вечера посидеть"

Котенок превратился в вазончик

Хорошего кота должно быть много. И он должен быть почти не заметным

"Кошачья любовь – это делиться теснейшим"

"Завари себе кофе в турке, пожалуйста"

"Чего это ты хочешь именно чая?"

Сколько котят удалось увидеть? 3 – 4?

"Нет, не тесно"

"Что-что ты здесь делаешь обычно?"

Лучший подарок – это пустая коробка, разве нет?

"Идеальное количество места"

"И у меня идеальное"

"Тесновато, зато – свое, не съемное"

Надеемся, мы подняли вам настроение этой забавной подборкой!

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