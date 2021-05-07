Есть забавные доказательства того, что этих четвероногих действительно можно называть водой. Листайте вниз: здесь картинки, которые улучшают настроение.
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Коты – это жидкость
Согласно "Википедии", "жидкость принимает форму сосуда" и поддерживает "почти фиксированный объем". Разве коты не делают то же? Если у вас есть кот или кошечка, вы, наверное, не раз наблюдали этот феномен.
Коты не обойдут возможности залезть в любую банку, коробку, горшок, каками бы маленькими они ни были! Смотрите.
– Вам полусладкое? – Самое сладкое, пожалуйста!
"Да удобно мне! И всех вижу"
"Как это на зиму консервируете? Я хотел только до вечера посидеть"
Котенок превратился в вазончик
Хорошего кота должно быть много. И он должен быть почти не заметным
"Кошачья любовь – это делиться теснейшим"
"Завари себе кофе в турке, пожалуйста"
"Чего это ты хочешь именно чая?"
Сколько котят удалось увидеть? 3 – 4?
"Нет, не тесно"
"Что-что ты здесь делаешь обычно?"
Лучший подарок – это пустая коробка, разве нет?
"Идеальное количество места"
"И у меня идеальное"
"Тесновато, зато – свое, не съемное"
Надеемся, мы подняли вам настроение этой забавной подборкой!