Тварина не зводила очей зі сплячої дитини протягом 5 хвилин. А потім вирішила "познайомити" своє дитинча із людським малям.
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Емілія Остін та її родина відвідали місцевий зоопарк. Разом з дорослими був син, якому щойно виповнилося 5 тижнів.
Емілія піднесла сина до скла вольєру із горилами. Самка Кікі була зачарована таким видовищем і довго спостерігала за малюком.
Кікі теж недавно стала мамою – у неї народилося 5-те маля. Тварина принесла своє дитинча на прізвисько Пабло, щоб "познайомити" з людським хлопчиком.
Її вираз обличчя був таким зворушливим, – розповідає мама хлопчика Емілія.
Кікі була дуже емоційною у цей момент.
Намагалася погладити його обличчя крізь скло, і намагалася "потримати" його за руку, – ділиться враженнями жінка.
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Відео зі зворушливим спілкуванням тварини із дитиною стало вірусним у мережі.
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