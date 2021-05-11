Центр расположен в городе Майнхед и функционирует уже не первый год. Впрочем, бешеную популярность он получил благодаря тиктоку.

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Кемпинг с голден-ретриверами

Центр отдыха начал работать еще с 2017 года. Однако, с тех пор, как его владельцы завели тикток, он стал популярным среди миллионов подписчиков. И кемпинг имеет не только развлекательную, но и лечебную и учебную функции.



Почему бы не собрать урожай вместе с собаками? / Фото с The golden retriever experience

Во-первых, в центре учат правильно обращаться с собаками, объясняют, как за ними ухаживать и что с ними не стоит делать. Во-вторых, в центре действуют специальные программы для лечения посттравматических стрессовых расстройств, поддержки аутизма, проблем с развитием.



В центре пытаются утолить боль тех, кто недавно потерял любимца / Фото с The golden retriever experience

Отдельно действует программа для людей, которые недавно потеряли любимца и испытывают по этому поводу тревогу и печаль. При желании или необходимости можно познакомиться только с несколькими самыми спокойными собаками, или наоборот, сразу броситься в объятия всех 30 красавчиков.



Необязательно играть со всеми собачками одновременно / Фото с The golden retriever experience

В кемпинге можно остановиться на ночь. Если же все места из-за аншлага заняты, то не беда: предприимчивые соседи кемпинга принимают постояльцев у себя, а также неподалеку есть отель.

О чем предупреждают владельцы кемпинга, так это о том, что посетителям нужна сменная одежда. Ведь шерсть золотистиков точно останется на вашем наряде.



Почему бы не искупать голден-ретриверов? / Фото с The golden retriever experience

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.