Центр расположен в городе Майнхед и функционирует уже не первый год. Впрочем, бешеную популярность он получил благодаря тиктоку.
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Кемпинг с голден-ретриверами
Центр отдыха начал работать еще с 2017 года. Однако, с тех пор, как его владельцы завели тикток, он стал популярным среди миллионов подписчиков. И кемпинг имеет не только развлекательную, но и лечебную и учебную функции.
Почему бы не собрать урожай вместе с собаками? / Фото с The golden retriever experience
Во-первых, в центре учат правильно обращаться с собаками, объясняют, как за ними ухаживать и что с ними не стоит делать. Во-вторых, в центре действуют специальные программы для лечения посттравматических стрессовых расстройств, поддержки аутизма, проблем с развитием.
В центре пытаются утолить боль тех, кто недавно потерял любимца / Фото с The golden retriever experience
Отдельно действует программа для людей, которые недавно потеряли любимца и испытывают по этому поводу тревогу и печаль. При желании или необходимости можно познакомиться только с несколькими самыми спокойными собаками, или наоборот, сразу броситься в объятия всех 30 красавчиков.
Необязательно играть со всеми собачками одновременно / Фото с The golden retriever experience
В кемпинге можно остановиться на ночь. Если же все места из-за аншлага заняты, то не беда: предприимчивые соседи кемпинга принимают постояльцев у себя, а также неподалеку есть отель.
О чем предупреждают владельцы кемпинга, так это о том, что посетителям нужна сменная одежда. Ведь шерсть золотистиков точно останется на вашем наряде.
Почему бы не искупать голден-ретриверов? / Фото с The golden retriever experience