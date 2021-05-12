Владельцы собак удивлялись, как один из них оказывается вне домашнего вольера. Правда оказалась курьезной: сообразительный песик использует для этого спину своего товарища.

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Смешное видео сняла пользователь тиктока по имени Джессика Феттерли. Она была в доме своей матери и выяснила, что собаки могут вылезти из закрытого вольера.



Вольер сделали, чтобы собачки не могли бегать по всему дому / Скриншот / Daily Mail

"Расследование" показало, что трехмесячный щенок по кличке Куинн использует спину своего старшего друга – песика Харви.

Как только Харви подошел к воротам, как щенок запрыгнула ему на спину и осуществил дерзкий побег.

Это паркур, – смеется Джессика.

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