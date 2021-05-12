Власники собак дивувалися, як один із них опиняється поза домашнім вольєром. Правда виявилася курйозною: кмітливий собака використовує для цього спину свого товариша.

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Кумедне відео зняла користувача тіктоку на ім'я Джессіка Феттерлі. Вона була в домі своєї матері та з'ясувала, що собаки можуть вилізти із закритого вольєру.



Вольєр зробили, щоб песики не могли бігати по всьому будинку / Скриншот / Daily Mail

"Розслідування" показало, що тримісячне цуценя на прізвисько Квінн використовує спину свого старшого друга – песика Харві.

Щойно Харві підійшов до воріт, як цуценя застрибнуло йому на спину і здійснило зухвалу втечу.

Це паркур, – сміється Джессіка.

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