Як повідомляють дослідники, до сміху здатні не лише гієни, як це стереотипно вважається, а і тюлені, корови, лисиці, мангусти. Це виявили на рідкісних прикладах того, що може у тварин викликати сміх.

Погляньте на Найдобріші породи собак: ТОП 10 варіантів з фото

Сміх у тварин для чогось щирого

Дослідження проводили антрополог Саша Вінклер та дослідник комунікацій Грег Брайант з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Науковці проаналізували поведінку тварин, слухаючи записи сигналів вокальної гри, які можуть представляти версію сміху.



До щирого сміху зокрема здатні тюлені / Фото з Unsplash

Висновки, за їхніми словами, можуть допомогти краще зрозуміти форму і функції людського сміху, поряд з його роллю в еволюції соціальної поведінки. У цій роботі добре пояснюється, як явище, яке колись вважали притаманним лише людям, пов'язане з поведінкою видів, які відокремлені від людей десятками мільйонів років.

Серед тих, хто виявив свій сміх під час досліджень:

австралійські сороки;

корови;

собаки;

лисиці;

мангусти;

тюлені;

папуги;

різні примати.

Деякі вчені припускають, що такий тип голосової поведінки є спільним для багатьох тварин, які показують свій веселий настрій. Відтак, сміх у них є показником чогось хорошого і щасливого. Як і в людей.

Коли ми сміємося, ми часто надаємо іншим інформацію про те, що нам весело, а також запрошуємо інших приєднатися,

– сказав Вінклер.

Раніше вважалося, що сміх у тварин слугує для захисту і оборони. Так, наприклад, сміється гієна, побачивши загрозу.



Подальше вивчення допоможе зрозуміти еволюцію сміху людини / Фото з Unsplash

Команда заявила, що подальші дослідження, присвячені вивченню вокалізації гри в дикій природі, були б корисними: це б пролило світло на форму та функції людського сміху. Такі висновки, додали вони, також допомагають краще зрозуміти еволюцію соціальної поведінки людини. Повні висновки дослідження були опубліковані в журналі Bioacoustics.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.