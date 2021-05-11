Як повідомляють дослідники, до сміху здатні не лише гієни, як це стереотипно вважається, а і тюлені, корови, лисиці, мангусти. Це виявили на рідкісних прикладах того, що може у тварин викликати сміх.
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Сміх у тварин для чогось щирого
Дослідження проводили антрополог Саша Вінклер та дослідник комунікацій Грег Брайант з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Науковці проаналізували поведінку тварин, слухаючи записи сигналів вокальної гри, які можуть представляти версію сміху.
До щирого сміху зокрема здатні тюлені / Фото з Unsplash
Висновки, за їхніми словами, можуть допомогти краще зрозуміти форму і функції людського сміху, поряд з його роллю в еволюції соціальної поведінки. У цій роботі добре пояснюється, як явище, яке колись вважали притаманним лише людям, пов'язане з поведінкою видів, які відокремлені від людей десятками мільйонів років.
Серед тих, хто виявив свій сміх під час досліджень:
- австралійські сороки;
- корови;
- собаки;
- лисиці;
- мангусти;
- тюлені;
- папуги;
- різні примати.
Деякі вчені припускають, що такий тип голосової поведінки є спільним для багатьох тварин, які показують свій веселий настрій. Відтак, сміх у них є показником чогось хорошого і щасливого. Як і в людей.
Коли ми сміємося, ми часто надаємо іншим інформацію про те, що нам весело, а також запрошуємо інших приєднатися,
– сказав Вінклер.
Раніше вважалося, що сміх у тварин слугує для захисту і оборони. Так, наприклад, сміється гієна, побачивши загрозу.
Подальше вивчення допоможе зрозуміти еволюцію сміху людини / Фото з Unsplash
Команда заявила, що подальші дослідження, присвячені вивченню вокалізації гри в дикій природі, були б корисними: це б пролило світло на форму та функції людського сміху. Такі висновки, додали вони, також допомагають краще зрозуміти еволюцію соціальної поведінки людини. Повні висновки дослідження були опубліковані в журналі Bioacoustics.