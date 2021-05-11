Якщо вам потрібен собака-компаньйон, зверніть увагу на добрих та ласкавих собак, що стануть справжніми друзями. Цей перелік є особливо актуальним для тих, хто має маленьких дітей.

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Лабрадор-ретривер



Лабрадор / Фото Unsplash

Ці собаки дуже життєлюбні, веселі й кмітливі. Іноді лабрадори бувають навіть надто легковажними.

Лабрадори добре ладнають з дітьми, але цих собак потрібно серйозно виховувати змалечку. Інакше ці великі й сильні собаки можуть стати некерованими.

Золотистий ретривер



Золотистий ретривер / Фото Unsplash

Ретривери – ніжні та ласкаві собаки, вони є невгамовними оптимістами. Ці пси стануть хорошими компаньйонами для дитини або людини похилого віку.

Золотистих ретриверів часто називають собаками-терапевтами за їх добрий характер.

Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

Басет-гаунд



Басет-гаунд / Фото Kot-Pes

Ця порода є мисливською, але часто басети не проти погратися, як декоративні песики. Басет-гаунди зазвичай дружні до інших тварин та незнайомих людей. Ці собаки полюбляють бути в колі сім'ї та погано сприймають самотність.

Біла швейцарська вівчарка



Біла швейцарська вівчарка / Фото Litbro

Це дружелюбні та вірні собаки. На відміну від німецької вівчарки, представники цієї породи мають ласкавіший та стриманіший характер.

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Сенбернар



Сенбернар / Фото dogtail.org

Цих собак знають в усьому світі, як відважних рятувальників у горах. Сенбернари орієнтовані на людину, вони добрі та розумні, однак можуть мати впертий характер.

Мопс



Мопс / Фото Unsplash

Мопси – ідеальні собаки для життя у міській квартирі. Вони невеликі й не потребують довгих прогулянок та великих фізичних навантажень.

Мопси мають спокійний та врівноважений характер, а також милу та незвичну зовнішність.

Самоїдський собака



Самоїд / Фото dom-sobaki

Самоїди є надзвичайно витривалими собаками. Вони витримують сильні морози й можуть спати на снігу. Самоїдські собаки полюбляють спілкуватися, вони дуже веселі та рухливі.

Бішон фризе



Бішон фризе / Фото sobaka.guru

Це декоративна порода собак, яку вивели у Франції. Бішони – це підвид болонок. Ці песики хороші для родин з дітьми, адже вони полюбляють рухливі ігри та багато уваги.

Собаки породи бішон фризе дуже енергійні та допитливі, але іноді бувають впертими.

Англійський мастиф



Англійський мастиф / Фото Lapkins

Попри великий розмір та "лякаючу" зовнішність, англійські мастифи мають добрий характер. Вони є терплячими та спокійними, понад усе полюбляють свою сім'ю.

Але до чужих людей мастифи ставляться насторожено.

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Бігль



Бігль / Фото Unsplash

Ці популярні песики не проявляють агресії і полюбляють бігати та гратися. Вони мають милу зовнішність і добре ладнають зі знайомими та незнайомими людьми.

Але біглів складно дресирувати: вони бувають дуже впертими та не надто сконцентрованими. Також біглі схильні до втечі – мисливське коріння дається взнаки.