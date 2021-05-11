Если вам нужна собака-компаньон, обратите внимание на добрых и ласковых собак, которые станут настоящими друзьями. Этот перечень является особенно актуальным для тех, у кого есть маленькие дети.

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Лабрадор-ретривер



Лабрадор / Фото Unsplash

Эти собаки очень жизнелюбивые, веселые и находчивые. Иногда лабрадоры бывают даже слишком легкомысленными.

Лабрадоры хорошо ладят с детьми, но этих собак нужно серьезно воспитывать с детства. Иначе эти большие и сильные собаки могут стать неуправляемыми.

Золотистый ретривер



Золотистый ретривер / Фото Unsplash

Ретриверы – нежные и ласковые собаки, они являются неугомонными оптимистами. Эти псы станут хорошими компаньонами для ребенка или человека пожилого возраста.

Золотистых ретриверов часто называют собаками-терапевтами за их добрый характер.

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Бассет-хаунд



Бассет-хаунд / Фото Kot-Pes

Эта порода является охотничьей, но часто бассеты не прочь поиграть, как декоративные собачки. Бассет-хаунды обычно дружелюбны к другим животным и незнакомым людям. Эти собаки любят быть в кругу семьи и плохо воспринимают одиночество.

Белая швейцарская овчарка



Белая швейцарская овчарка / Фото Litbro

Это дружелюбные и верные собаки. В отличие от немецкой овчарки, представители этой породы имеют более ласковый и сдержанный характер.

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Сенбернар



Сенбернар / Фото dogtail.org

Этих собак знают во всем мире, как отважных спасателей в горах. Сенбернары ориентированы на человека, они добрые и умные, однако могут иметь упрямый характер.

Мопс



Мопс / Фото Unsplash

Мопсы – идеальные собаки для жизни в городской квартире. Они небольшие и не требуют долгих прогулок и больших физических нагрузок.

Мопсы имеют спокойный и уравновешенный характер, а также милую и необычную внешность.

Самоедская собака



Самоед / Фото dom-sobaki

Самоеды являются чрезвычайно выносливыми собаками. Они выдерживают сильные морозы и могут спать на снегу. Самоедские собаки любят общаться, они очень веселые и подвижные.

Бизон фризе



Бишон фризе / Фото sobaka.guru

Это декоративная порода собак, которую вывели во Франции. Бишоны – это подвид болонок. Эти собачки хороши для семей с детьми, ведь они любят подвижные игры и много внимания.

Собаки породы бишон фризе очень энергичные и любознательные, но иногда бывают упрямыми.

Английский мастиф



Английский мастиф / Фото Lapkins

Несмотря на большой размер и "пугающую" внешность, английские мастифы имеют хороший характер. Они терпеливы и спокойны, а больше всего любят свою семью.

Но к чужим людям мастифы относятся настороженно.

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Бигль



Бигль / Фото Unsplash

Эти популярные собачки не проявляют агрессии, любят бегать и играть. Они имеют милую внешность и хорошо ладят со знакомыми и незнакомыми людьми.