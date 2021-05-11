Если вам нужна собака-компаньон, обратите внимание на добрых и ласковых собак, которые станут настоящими друзьями. Этот перечень является особенно актуальным для тех, у кого есть маленькие дети.
По теме Отличаете ли вы лабрадора от голден-ретривера: тест
Лабрадор-ретривер
Лабрадор / Фото Unsplash
Эти собаки очень жизнелюбивые, веселые и находчивые. Иногда лабрадоры бывают даже слишком легкомысленными.
Лабрадоры хорошо ладят с детьми, но этих собак нужно серьезно воспитывать с детства. Иначе эти большие и сильные собаки могут стать неуправляемыми.
Золотистый ретривер
Золотистый ретривер / Фото Unsplash
Ретриверы – нежные и ласковые собаки, они являются неугомонными оптимистами. Эти псы станут хорошими компаньонами для ребенка или человека пожилого возраста.
Золотистых ретриверов часто называют собаками-терапевтами за их добрый характер.
Бассет-хаунд
Бассет-хаунд / Фото Kot-Pes
Эта порода является охотничьей, но часто бассеты не прочь поиграть, как декоративные собачки. Бассет-хаунды обычно дружелюбны к другим животным и незнакомым людям. Эти собаки любят быть в кругу семьи и плохо воспринимают одиночество.
Белая швейцарская овчарка
Белая швейцарская овчарка / Фото Litbro
Это дружелюбные и верные собаки. В отличие от немецкой овчарки, представители этой породы имеют более ласковый и сдержанный характер.
Вам понравится Выглядит как Малыш Йода: милый песик покорил сеть
Сенбернар
Сенбернар / Фото dogtail.org
Этих собак знают во всем мире, как отважных спасателей в горах. Сенбернары ориентированы на человека, они добрые и умные, однако могут иметь упрямый характер.
Мопс
Мопс / Фото Unsplash
Мопсы – идеальные собаки для жизни в городской квартире. Они небольшие и не требуют долгих прогулок и больших физических нагрузок.
Мопсы имеют спокойный и уравновешенный характер, а также милую и необычную внешность.
Самоедская собака
Самоед / Фото dom-sobaki
Самоеды являются чрезвычайно выносливыми собаками. Они выдерживают сильные морозы и могут спать на снегу. Самоедские собаки любят общаться, они очень веселые и подвижные.
Бизон фризе
Бишон фризе / Фото sobaka.guru
Это декоративная порода собак, которую вывели во Франции. Бишоны – это подвид болонок. Эти собачки хороши для семей с детьми, ведь они любят подвижные игры и много внимания.
Собаки породы бишон фризе очень энергичные и любознательные, но иногда бывают упрямыми.
Английский мастиф
Английский мастиф / Фото Lapkins
Несмотря на большой размер и "пугающую" внешность, английские мастифы имеют хороший характер. Они терпеливы и спокойны, а больше всего любят свою семью.
Но к чужим людям мастифы относятся настороженно.
Актуально Почему собака грызет мебель: причины, как избавиться от плохой привычки
Бигль
Бигль / Фото Unsplash
Эти популярные собачки не проявляют агрессии, любят бегать и играть. Они имеют милую внешность и хорошо ладят со знакомыми и незнакомыми людьми.
Но биглей сложно дрессировать: они бывают очень упрямыми и не слишком сконцентрированными. Также бигли склонны к побегу – сказываются охотничьи корни.