Как сообщают исследователи, к смеху способны не только гиены, как это стереотипно считается, а и тюлени, коровы, лисы, мангусты. Это обнаружили на редких примерах того, что может у животных вызвать смех.

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Смех у животных для чего-то искреннего

Исследования проводили антрополог Саша Винклер и исследователь коммуникаций Грег Брайант из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ученые проанализировали поведение животных, слушая записи сигналов вокальной игры, которые могут представлять версию смеха.



К искреннему смеху в частности способны тюлени / Фото с Unsplash

Выводы, по их словам, могут помочь лучше понять форму и функции человеческого смеха, наряду с его ролью в эволюции социального поведения. В этой работе хорошо объясняется, как явление, которое когда-то считали присущим только людям, связанное с поведением видов, которые отделены от людей десятками миллионов лет.

Среди тех, кто выявил свой смех во время исследований:

австралийские сороки;

коровы;

собаки;

лисы;

мангусты;

тюлени;

попугаи;

различные приматы.

Некоторые ученые предполагают, что такой тип голосового поведения является общим для многих животных, которые показывают свое веселое настроение. Поэтому, смех у них является показателем чего-то хорошего и счастливого. Как и у людей.

Когда мы смеемся, мы часто предоставляем другим информацию о том, что нам весело, а также приглашаем других присоединиться,

– сказал Винклер.

Ранее считалось, что смех у животных служит для защиты и обороны. Так, например, смеется гиена, увидев угрозу.



Дальнейшее изучение поможет понять эволюцию смеха человека / Фото с Unsplash

Команда заявила, что дальнейшие исследования, посвященные изучению вокализации игры в дикой природе, были бы полезными: это бы пролило свет на форму и функции человеческого смеха. Такие выводы, добавили они, также помогают "лучше понять эволюцию социального поведения человека. Полные выводы исследования были опубликованы в журнале Bioacoustics.

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