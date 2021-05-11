Как сообщают исследователи, к смеху способны не только гиены, как это стереотипно считается, а и тюлени, коровы, лисы, мангусты. Это обнаружили на редких примерах того, что может у животных вызвать смех.
Взгляните на Самые добрые породы собак: ТОП 10 вариантов с фото
Смех у животных для чего-то искреннего
Исследования проводили антрополог Саша Винклер и исследователь коммуникаций Грег Брайант из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Ученые проанализировали поведение животных, слушая записи сигналов вокальной игры, которые могут представлять версию смеха.
К искреннему смеху в частности способны тюлени / Фото с Unsplash
Выводы, по их словам, могут помочь лучше понять форму и функции человеческого смеха, наряду с его ролью в эволюции социального поведения. В этой работе хорошо объясняется, как явление, которое когда-то считали присущим только людям, связанное с поведением видов, которые отделены от людей десятками миллионов лет.
Среди тех, кто выявил свой смех во время исследований:
- австралийские сороки;
- коровы;
- собаки;
- лисы;
- мангусты;
- тюлени;
- попугаи;
- различные приматы.
Некоторые ученые предполагают, что такой тип голосового поведения является общим для многих животных, которые показывают свое веселое настроение. Поэтому, смех у них является показателем чего-то хорошего и счастливого. Как и у людей.
Когда мы смеемся, мы часто предоставляем другим информацию о том, что нам весело, а также приглашаем других присоединиться,
– сказал Винклер.
Ранее считалось, что смех у животных служит для защиты и обороны. Так, например, смеется гиена, увидев угрозу.
Дальнейшее изучение поможет понять эволюцию смеха человека / Фото с Unsplash
Команда заявила, что дальнейшие исследования, посвященные изучению вокализации игры в дикой природе, были бы полезными: это бы пролило свет на форму и функции человеческого смеха. Такие выводы, добавили они, также помогают "лучше понять эволюцию социального поведения человека. Полные выводы исследования были опубликованы в журнале Bioacoustics.