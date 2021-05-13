Врятована собака завдяки своїй особливості швидко стала зіркою соцмереж. Вона має понад 190 тисяч підписників в Інстаграмі та понад 400 тисяч – у тіктоці.

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Цього 6-річного пітбуля врятували волонтери організації Fresno Bully Rescue, що в США.

Собака потрапила до рятувальників у занедбаному стані, зі шкірними захворюваннями та грижею. В організації не було місця для перетримки, але фото песика потрапило на очі жінці на ім'я Емі Мацусіма.

Собака виглядала жалюгідно, але вона махала хвостом і мала таку маленьку посмішку на обличчі. Це просто вразило мене у самісіньке серце і я сказала: "О, я повинна зустріти цю собаку", – розповідає жінка, яка усиновила пса.

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