Что значит поза, в которой спит кот, почему коты мурчат, можно ли питомцам пить молоко и многие другие факты можно узнать в выпусках UnHide. Знали ли вы, что котики могут стесняться и пытаются быть "естественными" в этот момент?

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Иногда коты ведут себя странно
Иногда коты ведут себя странно / Фото Unsplash

Интересные факты о кошках

  • Котики могут успокаивать себя с помощью собственного мурлыканья.
  • Когда кот лежит у вас на груди, и мурлычет – так он хочет "успокоить" вас.
  • Если рядом с вами кот спит на спине, открыв живот – он доверяет вам и чувствует себя спокойно.
  • Когда коты стесняются, они начинают вылизывать свое тело, чтобы вести себя "более естественно". 
  • Многие котоы имеют непереносимость лактозы, поэтому взрослым животным лучше не давать молоко.

Коты мяукают, чтобы общаться с людьми
Коты мяукают, чтобы общаться с людьми / Фото Unsplash

Что еще вы не знали о котиках

  • Если кот возвращается своей задней частью к вашему лицу – это говорит про дружеские чувства с его стороны.
  • Когда кот усаживается у вашей головы – так он хочет продемонстрировать определенное доминирование над вами.
  • Коты "изобрели" мяуканье, чтобы общаться с людьми.
  • Когда кот приносит вам мышей или птиц, которых поймал – он хочет научить и вас охотиться. То есть это вовсе не "подарки", а намек на то, что вы никудышный охотник.
  • Кот, который закрывает лапкой глаза во время сна, не хочет, чтобы его беспокоили.

Коты приносят мышей, потому что считают людей плохими охотниками
Коты приносят мышей, потому что считают людей плохими охотниками / Фото Unsplash

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А еще котики не умеют улыбаться, но у них есть интересный аналог этому действу. Когда кот рядом с вами крепко закрывает глаза и мурлычет – это и есть "кошачья" улыбка, которая символизирует момент удовольствия.