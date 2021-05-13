Что значит поза, в которой спит кот, почему коты мурчат, можно ли питомцам пить молоко и многие другие факты можно узнать в выпусках UnHide. Знали ли вы, что котики могут стесняться и пытаются быть "естественными" в этот момент?
Интересно Кемпинг мечты: 30 голден-ретриверов, с которыми можно играть
Иногда коты ведут себя странно / Фото Unsplash
Интересные факты о кошках
- Котики могут успокаивать себя с помощью собственного мурлыканья.
- Когда кот лежит у вас на груди, и мурлычет – так он хочет "успокоить" вас.
- Если рядом с вами кот спит на спине, открыв живот – он доверяет вам и чувствует себя спокойно.
- Когда коты стесняются, они начинают вылизывать свое тело, чтобы вести себя "более естественно".
- Многие котоы имеют непереносимость лактозы, поэтому взрослым животным лучше не давать молоко.
Коты мяукают, чтобы общаться с людьми / Фото Unsplash
Что еще вы не знали о котиках
- Если кот возвращается своей задней частью к вашему лицу – это говорит про дружеские чувства с его стороны.
- Когда кот усаживается у вашей головы – так он хочет продемонстрировать определенное доминирование над вами.
- Коты "изобрели" мяуканье, чтобы общаться с людьми.
- Когда кот приносит вам мышей или птиц, которых поймал – он хочет научить и вас охотиться. То есть это вовсе не "подарки", а намек на то, что вы никудышный охотник.
- Кот, который закрывает лапкой глаза во время сна, не хочет, чтобы его беспокоили.
Коты приносят мышей, потому что считают людей плохими охотниками / Фото Unsplash
Читайте Самые добрые породы собак: ТОП 10 вариантов с фото
А еще котики не умеют улыбаться, но у них есть интересный аналог этому действу. Когда кот рядом с вами крепко закрывает глаза и мурлычет – это и есть "кошачья" улыбка, которая символизирует момент удовольствия.