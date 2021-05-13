Що значить поза, у якій спить кіт, чому коти муркають, чи можна пухнастикам пити молоко й багато інших фактів можна дізнатися у випусках UnHide. Чи знали ви, що котики можуть соромитися і намагаються бути "природнішими" у цей момент?
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Іноді коти поводять себе дивно / Фото Unsplash
Цікаві факти про котів
- Котики можуть заспокоювати себе за допомогою власного муркотіння.
- Коли кіт лежить у вас на грудях і муркає – так він хоче "заспокоїти" вас.
- Якщо поруч із вами кіт спить на спині, відкривши живіт – він довіряє вам і почувається розслаблено.
- Коли коти соромляться, вони починають вилизувати своє тіло, щоб поводитися "більш природньо".
- Багато котів мають непереносність лактози, тому дорослим тваринам краще не давати молоко.
Коти нявчать, щоб спілкуватися з людьми / Фото Unsplash
Що ще ви не знали про котиків
- Якщо кіт повертається своєю задньою частиною до вашого обличчя – це говорить про дружні почуття з його боку.
- Коли кіт вмощується біля вашої голови – так він хоче продемонструвати певну домінацію над вами.
- Коти "винайшли" нявчання, щоб спілкуватися з людьми.
- Коли кіт приносить вам мишей або птахів, яких вполював – він хоче навчити й вас полювати. Тобто це зовсім не "подарунки", а натяк на те, що ви нікудишній мисливець.
- Кіт, який закриває лапкою очі під час сну, не хоче, щоб його турбували.
Коти приносять мишей, бо вважають людей поганими мисливцями / Фото Unsplash
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А ще котики не вміють посміхатися, але у них є цікавий аналог цьому дійству. Коли кіт поруч із вами міцно заплющує оченята й муркотить – це і є "котяча" посмішка, що символізує момент задоволення.