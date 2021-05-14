Оригінальні речі свідчать про особливий зв'язок між господарями та улюбленцями. Цікаві ідеї з фото можуть надихнути й вас на оригінальний подарунок для свого песика чи котика.
Зворушливо Врятована собака навчилася посміхатися й тепер дивує соцмережі
Двері для кота
Хлопець сам зробив для свого котика ці милі дверцята / Фото @BurritoBoy11 / Reddit
Вагітна фотосесія
Дівчина замовила "вагітну" фотосесію зі своєю собакою, яка готується стати мамою / Фото @caitiesfosterfam / Reddit
Каяк для песика
Шкода тільки, що він не вміє користуватися веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit
Домашній спортзал для котика
Він шокований таким подарунком / Фото @thepizzacatparty / Imgur
Віконця в паркані для собак
Тільки погляньте на їх реакцію / Фото @emersondog314 / Imgur
Парк для хом'яків
Виглядає розкішно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit
Цей песик не любить дощ
Тому батько власника подарував йому захисні окуляри / Фото @ragerlol1 / Reddit
Сходи для кішки
Сью підібрали з викривленими лапками, тому їй зробили сходи, щоб вона могла дивитися в акваріум / Фото @ThePrinter / Imgur
Ортопедичне ліжко
Тепер цьому старенькому песику зручно спати / Фото @deadlefties / Reddit
Іграшковий ноутбук
Тепер цей песик виглядає так, ніби забезпечує сім'ю / Фото @Strawburry17 / Twitter
Байдарка-тандем
Власниця купила її, щоб плавати зі своїм найкращим другом / Фото @AliceaC / Twitter
Міні-намет для кота
Ви теж такий захочете / Фото @eeelizahbeth / Imgur
Торт на День народження
Щороку ця собака святкує його зі своїми подругами / Фото @sweetassranch / Reddit
Візок для мопса
У песика артрит і йому важко гуляти / Фото @HollyKeAting / Twitter
Ковдра-лаваш
Тепер киця виглядає як буріто / Фото @sergmezing / Reddit
Будка для собак
Виглядає чудово / Фото @bronco986 / Reddit
Дерев'яний міст для кішок
Атракціон для найкращих друзів / Фото @ignus99 / Reddit
Цікаво 11 фактів про котів, які ви не знали
ID-картка для кота
Студенти зробили її для котика, який мешкає на території університету / Фото @fIorouss / Twitter