Оригінальні речі свідчать про особливий зв'язок між господарями та улюбленцями. Цікаві ідеї з фото можуть надихнути й вас на оригінальний подарунок для свого песика чи котика.

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Двері для кота

Хлопець сам зробив для свого котика ці милі дверцята
Хлопець сам зробив для свого котика ці милі дверцята / Фото @BurritoBoy11 / Reddit

Вагітна фотосесія

​Дівчина замовила вагітну фотосесію зі своєю собакою, яка готується стати мамою
Дівчина замовила "вагітну" фотосесію зі своєю собакою, яка готується стати мамою / Фото @caitiesfosterfam / Reddit

Каяк для песика

​Шкода тільки, що він не вміє користуватися веслом
Шкода тільки, що він не вміє користуватися веслом / Фото @dippylovesmayo / Reddit

Домашній спортзал для котика

​Він шокований таким подарунком
Він шокований таким подарунком / Фото @thepizzacatparty / Imgur

Віконця в паркані для собак

​Тільки погляньте на їх реакцію
Тільки погляньте на їх реакцію / Фото @emersondog314 / Imgur

Парк для хом'яків

Виглядає розкішно
Виглядає розкішно / Фото @SpaceChimpLives / Reddit

Цей песик не любить дощ

Тому батько власника подарував йому захисні окуляри
Тому батько власника подарував йому захисні окуляри / Фото @ragerlol1 / Reddit

Сходи для кішки

Сью підібрали з викривленими лапками, тому їй зробили сходи, щоб вона могла дивитися в акваріум
Сью підібрали з викривленими лапками, тому їй зробили сходи, щоб вона могла дивитися в акваріум / Фото @ThePrinter / Imgur

Ортопедичне ліжко

​Тепер цьому старенькому песику зручно спати
Тепер цьому старенькому песику зручно спати / Фото @deadlefties / Reddit

Іграшковий ноутбук

Тепер цей песик виглядає так, ніби забезпечує сім'ю
Тепер цей песик виглядає так, ніби забезпечує сім'ю / Фото @Strawburry17 / Twitter

Байдарка-тандем

Власниця купила її, щоб плавати зі своїм найкращим другом
Власниця купила її, щоб плавати зі своїм найкращим другом / Фото @AliceaC / Twitter

Міні-намет для кота

​Ви теж такий захочете
Ви теж такий захочете / Фото @eeelizahbeth / Imgur

Торт на День народження

Щороку ця собака святкує його зі своїми подругами
Щороку ця собака святкує його зі своїми подругами / Фото @sweetassranch / Reddit

Візок для мопса

​У песика артрит і йому важко гуляти
У песика артрит і йому важко гуляти / Фото @HollyKeAting / Twitter

Ковдра-лаваш

​Тепер киця виглядає як буріто
Тепер киця виглядає як буріто / Фото @sergmezing / Reddit

Будка для собак

​Виглядає чудово
Виглядає чудово / Фото @bronco986 / Reddit

Дерев'яний міст для кішок

Атракціон для найкращих друзів
Атракціон для найкращих друзів / Фото @ignus99 / Reddit

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ID-картка для кота

Студенти зробили її для котика, який мешкає на території університету
Студенти зробили її для котика, який мешкає на території університету / Фото @fIorouss / Twitter