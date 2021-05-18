Повноцінно доглядати за собакою – це не тільки вчасно вигулювати її та годувати. Господарі тварин мають регулярно здійснювати цілий комплекс доглядових процедур. Це допоможе улюбленцям бути здоровими та щасливими.

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Існують процедури, які потрібно робити регулярно / Фото Unsplash

Щороку

вакцинація,

перевірка (чекап) стану здоров'я.

Кожних 3 місяці

обробка від глистів.

Щомісяця

обробка від кліщів,

обробка від бліх,

купання,

стрижка кігтів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Щотижня

огляд ротової порожнини та чищення зубів,

огляд вух та очей,

вичісування.

Щодня

годувати собаку 1 – 3 рази на день,

вигулювати собаку щонайменше 2 рази на день,

мити миски для їжі та води,

гратися із собакою,

займатися дресируванням та вихованням.



Головне завдання кожного власника – любити свою собаку / Фото Unsplash

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Окрему увагу потрібно приділити вихованню та дресируванню собаки. У перші роки життя вашого улюбленця потрібно приділяти йому чимало уваги. Кожне годування, прогулянка та гра будуть процесом навчання та виховання.

Але згодом ви відчуєте результати – улюбленець буде тішити своєю вихованістю та слухняністю довгі роки.