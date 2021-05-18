Повноцінно доглядати за собакою – це не тільки вчасно вигулювати її та годувати. Господарі тварин мають регулярно здійснювати цілий комплекс доглядових процедур. Це допоможе улюбленцям бути здоровими та щасливими.
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Існують процедури, які потрібно робити регулярно / Фото Unsplash
Щороку
- вакцинація,
- перевірка (чекап) стану здоров'я.
Кожних 3 місяці
- обробка від глистів.
Щомісяця
- обробка від кліщів,
- обробка від бліх,
- купання,
- стрижка кігтів.
Щотижня
- огляд ротової порожнини та чищення зубів,
- огляд вух та очей,
- вичісування.
Щодня
- годувати собаку 1 – 3 рази на день,
- вигулювати собаку щонайменше 2 рази на день,
- мити миски для їжі та води,
- гратися із собакою,
- займатися дресируванням та вихованням.
Головне завдання кожного власника – любити свою собаку / Фото Unsplash
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Окрему увагу потрібно приділити вихованню та дресируванню собаки. У перші роки життя вашого улюбленця потрібно приділяти йому чимало уваги. Кожне годування, прогулянка та гра будуть процесом навчання та виховання.
Але згодом ви відчуєте результати – улюбленець буде тішити своєю вихованістю та слухняністю довгі роки.