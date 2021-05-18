Кота по имени Кола застали с поличным: он как раз энергично копался в холодильнике. Тогда хозяин зашел на кухню и все заснял.

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Кола копается в холодильнике

Схему того, как филигранно действует Кола, владелец показал в другом видео, оставив телефон на кухне. А кухню наедине с котом. Умный кот научился лапой подцеплять дверцу холодильника и открывать ее.

Далее он со столешницы прыгает на дверь и начинает рыться в содержимом холодильника. На дверце отсека лежат яйца, которые кот ненароком задевает лапами. Однако ни одно из них не разбилось.



Путь Колы к холодильнику / Скриншот с видео

О Коле написало международное издание Daily Mail. Там добавляют: кадры сняли еще в октябре 2020 года, однако сейчас они набрали популярность.

В описании видео хозяин отмечает, что его воспитанник совсем не голоден. Коту просто нравится исследовать мир и особенно кухню.

Умный кот самостоятельно умеет открывать холодильник: смотрите видео

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (18+)