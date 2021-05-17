Забавный песик взял и разрушил стереотип о том, что золотистые ретриверы – очень умные собаки. Пес не мог достать игрушку и мячик, хотя до них было лапкой подать.

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Несмотря на то, что игрушки были в свободном доступе, собака начала доставать их сквозь отверстие в кушетке, под которой они лежали. В конце концов пес застрял там мордой и начал поднимать мебель.

Затем пес сумел освободиться... и повторил все снова.

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