Забавный песик взял и разрушил стереотип о том, что золотистые ретриверы – очень умные собаки. Пес не мог достать игрушку и мячик, хотя до них было лапкой подать.
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Несмотря на то, что игрушки были в свободном доступе, собака начала доставать их сквозь отверстие в кушетке, под которой они лежали. В конце концов пес застрял там мордой и начал поднимать мебель.
Затем пес сумел освободиться... и повторил все снова.
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