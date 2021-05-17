Нос собаки обычно мокрый благодаря тонкому слою слизи, покрывающей его. Такое "покрытие" помогает животному улавливать и распознавать запахи.

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Почему собаки облизывают нос

Собаки облизывают свой нос, чтобы увлажнить его. Особенно часто можно заметить такой ритуал в жару. Облизывание носика помогает увеличить площадь охлаждения. Собаки не потеют, единственный способ охладиться для них – высунуть язык из пасти и облизать нос.

Почему нос становится сухим

Нос собачки высыхает тогда, когда животное его не облизывает. Это происходит во время сна. Также нос песика может стать сухим и теплым при активной игре и повышенной физической нагрузке.



У собак с короткой мордой может пересыхать нос / Фото Unsplash

У собак-брахицефалов (бульдоги, мопсы, пекинесы и другие), нос может быть сухим всегда. Это происходит потому, что эти породы имеют укороченную морду и часто не могут дотянуться до собственного носа.

В таких собак могут даже образоваться корочки на носике. Поэтому их нос нужно увлажнять специальными кремами.

Повышенная температура

Также нос может быть сухим из-за температуры у собаки. Если у песика повышенная температура – нос становится действительно горячим (а не просто сухим и теплым). Измерьте температуру, чтобы узнать ее наверняка.



Собака может иметь мокрый нос и при болезни / Фото Unsplash

При некоторых заболеваниях у собаки могут быть выделения из носа. Тогда он будет оставаться влажным несмотря на распространенное мнение о том, что у больной собаки обязательно сухой носик.

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