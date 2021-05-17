Ніс собаки зазвичай мокрий завдяки тонкому шару слизу, що вкриває його. Таке "покриття" допомагає тварині вловлювати й розпізнавати запахи.

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Чому собаки облизують ніс

Собаки облизують свій ніс, щоб зволожити його. Особливо часто можна помітити такий ритуал у спеку. Облизування носика допомагає збільшити площу охолодження. Собаки не пітніють, єдиний спосіб охолодитися для них – висунути язик із пащі та облизати ніс.

Чому ніс стає сухим

Ніс песика висихає тоді, коли тваринка його не облизує. Це відбувається під час сну. Також ніс песика може стати сухим і теплим при активній грі та підвищеному фізичному навантаженні.



У собак з короткою мордою може пересихати ніс / Фото Unsplash

У собак-брахіцефалів (бульдоги, мопси, пекінеси тощо), ніс може бути сухим завжди. Це трапляється тому, що ці породи мають вкорочену морду і часто не можуть дотягнутися до власного носа.

У таких собак можуть навіть утворитися скоринки на носику. Тому їх ніс потрібно зволожувати спеціальними кремами.

Підвищена температура

Також ніс може бути сухим через температуру в собаки. Якщо у песика підвищена температура – ніс стає справді гарячим (а не просто сухим і теплим). Виміряйте температуру, щоб дізнатися її достовірно.



Собака може мати мокрий ніс і при хворобі / Фото Unsplash

При деяких захворюваннях у собаки можуть бути виділення з носа. Тоді він залишатиметься вологим попри поширену думку про те, що у хворої собаки обов'язково сухий носик.

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Тому потрібно ретельно стежити за здоров'ям улюбленця і пам'ятати, що ніс – не завжди хороший індикатор її самопочуття.