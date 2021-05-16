Ютуб-канал ViralHog публікує цікаві відео про життя людей і домашніх тварин. Цього разу глядачам запропонували поспостерігати за життям родини самоїдських собак.
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Самоїди – старовинна порода собак, яку розводили північні племена самоїдської групи. Великі й пухнасті пси перевозили вантажі на санях, слугували няньками для дітей й навіть зігрівали господарів під час сну.
На відео господарі зняли зворушливу зустріч мами-самоїда та її дітлахів. Малюки зголодніли й пищать – скоро мама їх нагодує.
Чимало користувачів мережі полюбляють дивитися подібні відео – адже вони допомагають розслабитися і спостерігати за життям домашніх тварин.
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