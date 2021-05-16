Ютуб-канал ViralHog публикует интересные видео о жизни людей и домашних животных. На этот раз зрителям предложили понаблюдать за жизнью семьи самоедских собак.

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Самоеды – старинная порода собак, которую разводили северные племена самоедской группы. Большие и пушистые собаки перевозили грузы на санях, служили няньками для детей и даже согревали хозяев во время сна.

На видео хозяева сняли трогательную встречу мамы-самоеда и ее детишек. Малыши проголодались и пищат – скоро мама их накормит.

Многие пользователи сети любят смотреть подобные видео – ведь они помогают расслабиться и понаблюдать за жизнью домашних животных.

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь .