Трогательная история произошла в штате Вирджиния в США. У Брайсона только недавно появился щенок Брюс, с которым он много играл.

Счастливая история Мальчик без ножки и собака без лапки стали лучшими друзьями

Песик Брюс заболел

Однако однажды мальчик заметил, что собака невеселая: не хочет играть, а грустно лежит на полу. Его мать, Кимберли Вудрафф, отвезла собаку к ветеринару. У Брюса диагностировали парвовирус собак. Стоимость лечения в клинике составила почти 700 долларов.



У Брюса обнаружили парвовирус / Фото с ABC news

Такую сумму семья не могла заплатить. Тогда Брайсон заявил, что просто не может потерять своего любимца.

Это меня расстроило, потому что обычно мой брат и сестра играют вместе, а мне не с кем играть. Поэтому я обычно играю с ним,

– сказал мальчик.

Как мальчик спас щенка

Зная о материальном положении родителей, Брайсон использовал свою любовь к Брюсу и свою страсть к покемонам и взял дело в свои руки. Его план застал маму врасплох.

Ей прислали фото, как мальчик сидит на обочине дороги с плакатом за раскладным столиком. Мальчик решил продавать свое самое ценное – карты с покемонами. Мать была изрядно тронута.



Продавать свои карты он решил прямо на обочине дороги / Фото с ABC news

Женщина опубликовала фото на своих страницах в соцсетях, и оно очень быстро разлетелось. Позже она открыла счет в GoFundMe с целью собрать 800 долларов. История настолько растрогала людей, что пожертвования превысили 1 900 долларов.

Брайсон был в восторге и не мог дождаться, когда его любимый песик вернется.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Сейчас Брюс все еще проходит лечение и продолжает набирать силу. Но он чувствует себя значительно лучше. За остальные деньги, которые останутся от пожертвований GoFundMe, Брюсу сделают прививки и помогут с лечением больных собак в городке.

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Эта история показывает: ничто не может победить любовь между ребенком и его пушистым лучшим другом.