Ми розповімо вам про породи, які підійдуть навіть недосвідченим людям. Але пам'ятайте, що, незалежно від породи, собаки потребують багато уваги, терпіння й любові.

Важливо Чекліст для власників: що потрібно собаці щодня, щомісяця та щороку

Бішон фризе



Бішон фризе / Фото Pixabay

Це невеликі собаки з роду болонок. Вони добрі, товариські та легко адаптуються до вашого способу життя. Бішони потребують помірних фізичних навантажень, з ними не потрібно гуляти цілий день.

Але власникам доведеться витрачати кошти на грумера, бо біла шерсть бішонів потребує ретельного догляду.

Боксер



Боксер / Фото Pixabay

Ці собаки полюбляють дітей, грайливі й досить товариські. Вони віддані своїй сім'ї, але можуть бути гіперактивними й потребують тривалих прогулянок і тренувань.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль



Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото Lapkins

Собаки цієї породи досить милі та ласкаві. Вони добре ладнають з дітьми різного віку. У спанієлів м'який та поступливий характер.

Золотистий ретривер



Золотистий ретривер / Фото Pixabay

Це типовий сімейний собака, який з радістю бавитиметься з дітьми, піде з вами на прогулянку до лісу або на пікнік. Ретривери дуже лояльні й ласкаві собаки, які легко адаптуються до будь-яких умов.

Лабрадор-ретривер



Лабрадор / Фото Pixabay

Одна із найпопулярніших порід собак. Вони розумні, грайливі, однак потребують терплячого виховання. Лабрадори часто поводять себе, як великі діти, тому господарям потрібно ретельно пояснити своєму улюбленцеві правила та заборони.

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Папільйон



Папільйон / Фото Pixabay

Веселі та товариські собаки добре ладнають з дітьми. Вони ідеально підходять до життя у квартирі. Папільйонів легко дресирувати, вони активні та невибагливі в догляді.

Померанський шпіц



Шпіц / Фото Pixabay

Ці песики теж чудово почуваються у квартирі. Вони добре реагують на терпляче навчання, однак можуть бути впертими.

Пудель



Пудель / Фото Pixabay

Усім відома порода, яка стане чудовим компаньйоном. Існують різні розміри пуделів: маленькі будуть з радістю жити у квартирі, великі – супроводжувати господаря в далеких походах та прогулянках. Пуделі розумні, витривалі й легко піддаються дресируванню. Шерсть пуделів потребує постійного догляду.

Йоркширський тер'єр



Йоркширський тер'єр / Фото Pixabay

Ці песики мініатюрні й можуть навіть не потребувати вигулу, якщо привчити їх ходити в туалет у лоток або на пелюшку. Йорки ласкаві, але потребують певних тренувань: інакше песик може виявляти надмірну впертість. Також йоркширські тер'єри схильні бути досить голосними. Песики потребують регулярних візитів до грумера.

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Безпородні собаки та метиси



Безпородний пес може стати вірним другом / Фото Pinster

Якщо ви шукаєте друга для сім'ї та компаньйона, зверніть свою увагу на песиків з притулку. Там можна обрати улюбленця будь-якого розміру та з різними темпераментами. Так ви зможете зробити добру справу і знайти чудового друга для своєї родини.