Водночас дослідження показало і те, які породи є найспокійнішими. З повними підсумками дослідження можна ознайомитися на Scientific Reports.

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Фактори агресії у собак

Фінські вчені провели дослідження на понад 9 тисячах собак 24 різних порід. Вони відзначають –порода є одним з головних факторів агресії у собак. На схильність собаки до агресивної поведінки стосовно людей впливає також низка інших чинників.

  • Найчастіше причиною агресії був страх.

Дослідження показало, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Однак через їхні габарити вони часто не сприймаються як загрозливі, і тому така поведінка залишається без уваги.

Собака і дівчина
Собаки найчастіше агресують від страху / Фото з Unsplash

  • Пси більш агресивні, ніж суки.

До того ж стерилізація чи кастрація не вчиняє ніякого впливу на цю рису.

  • Досвід власника.

Перші тварини собаководів-початківців з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно. А собаки, які проводять час в компанії інших собак, поводяться менш агресивно стосовно до людей.

  • Вік собаки.

Найважливішим фактором після породи виявився саме він. Старі тварини набагато частіше бувають агресивні. Вчені заявили, що це може бути пов'язано з болем, яку собака постійно відчуває при хворобі.

Агресивні породи собак: нове дослідження

На другому місці за важливістю після віку виявилася порода собаки. Як заявили вчені, люди, які розглядають можливість завести собаку, повинні ознайомитися з передісторією і потребами породи, яку обрали.

Що стосується заводчиків, вони повинні звертати увагу на характер тварин для розведення, оскільки боязнь і агресивна поведінка передаються у спадок,
– підсумовують дослідники.

Як і очікувалося, популярні породи лабрадор і золотистий ретривер виявилися у кінці списку – вони є найменш агресивними. Серед найбільш миролюбних виявився, всупереч стереотипам, стаффордширський бультер'єр.

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Породи собак за агресивністю

За результатом досліджень, найбільш агресивними породами вчені називають довгошерстих коллі, пуделів і цвергшнауцерів. У топ-5 найбільш агресивних порід увійшли німецька вівчарка і іспанський водяний собака. 

Пудель
Пуделі опинилися у списку найагресивніших собак / Фото з Unsplash

  1. Довгошерстний коллі.
  2. Мініатюрний пудель.
  3. Цвергшнауцер.
  4. Німецька вівчарка.
  5. Іспанський водяний собака.
  6. Лаготто.
  7. Китайська хохлата.
  8. Середній німецький шпіц (міттельшпіц).
  9. Котон-де-тулеар.
  10. Ірландський пшеничний тер’єр.
  11. Інша порода.
  12. Валлійський коргі.
  13. Керн-тер'єр.
  14. Бордер-коллі.
  15. Фінський лапфунд.
  16. Чихуахуа.
  17. Бордер-коллі.
  18. Джек-рассел-тер'єр.
  19. Стаффордширський бультер'єр.
  20. Шетландська вівчарка (шелті).
  21. Лаппонійський гердер.
  22. Золотистий ретривер.
  23. Лабрадор.

Вчені, проте, відзначили, що їх список не повний: наприклад, вони не розглядали такі породи, як ротвейлер, доберман або англійський бульдог.