Водночас дослідження показало і те, які породи є найспокійнішими. З повними підсумками дослідження можна ознайомитися на Scientific Reports.

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Фактори агресії у собак

Фінські вчені провели дослідження на понад 9 тисячах собак 24 різних порід. Вони відзначають –порода є одним з головних факторів агресії у собак. На схильність собаки до агресивної поведінки стосовно людей впливає також низка інших чинників.

Найчастіше причиною агресії був страх.

Дослідження показало, що маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Однак через їхні габарити вони часто не сприймаються як загрозливі, і тому така поведінка залишається без уваги.



Собаки найчастіше агресують від страху / Фото з Unsplash

Пси більш агресивні, ніж суки.

До того ж стерилізація чи кастрація не вчиняє ніякого впливу на цю рису.

Досвід власника.

Перші тварини собаководів-початківців з більшою ймовірністю будуть вести себе агресивно. А собаки, які проводять час в компанії інших собак, поводяться менш агресивно стосовно до людей.

Вік собаки.

Найважливішим фактором після породи виявився саме він. Старі тварини набагато частіше бувають агресивні. Вчені заявили, що це може бути пов'язано з болем, яку собака постійно відчуває при хворобі.

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Агресивні породи собак: нове дослідження

На другому місці за важливістю після віку виявилася порода собаки. Як заявили вчені, люди, які розглядають можливість завести собаку, повинні ознайомитися з передісторією і потребами породи, яку обрали.

Що стосується заводчиків, вони повинні звертати увагу на характер тварин для розведення, оскільки боязнь і агресивна поведінка передаються у спадок,

– підсумовують дослідники.

Як і очікувалося, популярні породи лабрадор і золотистий ретривер виявилися у кінці списку – вони є найменш агресивними. Серед найбільш миролюбних виявився, всупереч стереотипам, стаффордширський бультер'єр.

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Породи собак за агресивністю

За результатом досліджень, найбільш агресивними породами вчені називають довгошерстих коллі, пуделів і цвергшнауцерів. У топ-5 найбільш агресивних порід увійшли німецька вівчарка і іспанський водяний собака.



Пуделі опинилися у списку найагресивніших собак / Фото з Unsplash

Вчені, проте, відзначили, що їх список не повний: наприклад, вони не розглядали такі породи, як ротвейлер, доберман або англійський бульдог.