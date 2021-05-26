Представители компании Purina® рассказывают о рецептах и ​​типах ингредиентов, которые входят в состав продукции, включая сырье. Также владельцы могут узнать об использовании добавок и пищевых красителей в продуктах для домашних животных.

Что такое 100% полноценный и сбалансированный корм для домашних животных

"100% полноценный и сбалансированный" означает, что этот продукт можно постоянно использовать для сбалансированного питания и он обеспечивает вашего любимца всеми необходимыми питательными веществами.

Домашних животных преимущественно кормят одним и тем же продуктом день за днем ​​непрерывно или даже в течение всей их жизни. Вот почему важно давать им продукты, сочетающие различные ингредиенты в нужной пропорции, в соответствии с различными этапами жизни животного и его физиологии, порция за порцией, день за днем, так как это может повлиять на здоровье животного.

Какие ингредиенты использует Purina®



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Корм для домашних животных Purina® насыщен вкусными и питательными ингредиентами, которые понравятся вашим домашним любимцам.

Это богатые протеином компоненты животного происхождения, минералы, растительные ингредиенты и добавки, которые, например, помогают сохранить качество пищи.

Если вы хотите знать, какие ингредиенты содержатся в корме, ответ вы найдете на этикетке продукта. На этикетках написано, из каких ингредиентов производят продукты Purina®.

В корме Purina® можно найти правильное сочетание таких компонентов:

Ингредиенты животного происхождения



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В них могут входить курица, говядина, свинина, баранина, лосось, тунец и так далее – источники высококачественного белка. На этикетках их часто указывают как "мясо и производные продукты животного происхождения" или "рыба и рыбный продукт".

Также они называются побочными продуктами. Это те части животных, которые разрешены, но не предназначены для потребления человеком.

Это может быть обусловлено, например, отсутствием потребительского спроса (например, печень используют не в каждой стране) или внешним видом сырья. Однако эти виды сырья – прекрасный источник питательных веществ, которые богаты протеином и аминокислотами, к тому же они нравятся домашним животным.

К этой группе также относятся: рыбий жир, богатый жирными кислотами, такими как Омега-3; яйца и производные яиц, которые являются источником белка; молоко и его производные, содержащие витамины и минералы, необходимые для костей и зубов.

Ингредиенты на основе растений

Корма могут включать такие 3 типа:

Овощи, такие как морковь, зеленая фасоль, баклажаны и сладкий картофель, а также овощные производные, такие как свекольная мякоть. Они являются источником пищевых волокон, минералов и витаминов.

Бобовые, такие как горох, – источник высококачественного белка.

Зерновые, такие как кукуруза, рис, овес, пшеница и ячмень. Эти ингредиенты в основном богаты углеводами, которые являются источником энергии, но они также могут содержать достаточно большое количество клетчатки, которая способствует пищеварению, и белок.

Минералы

Эти элементы являются одним из важнейших классов питательных веществ, которые должны включаться в рацион, чтобы обеспечить здоровое и сбалансированное питание (например, кальций, фосфор и магний ).

Они имеют важное значение для развития и функционирования организма вашего любимца. Они помогают сбалансировать жидкость организма, превратить пищу в энергию и укрепляют кости и зубы.

Добавки

Разделены на три типа:

Пищевые добавки – собаки и кошки нуждаются в этих добавках в своем рационе, поскольку они являются ключевыми для поддержки многих жизненно важных функций. Эти соединения включают витамины и аминокислоты, но также могут включать так называемые "микроэлементы" – например, моногидрат сульфата железа (обеспечивает железом) или безводный йодат кальция (обеспечивает йодом). Технологические добавки – это, среди прочего, антиоксиданты, консерванты и стабилизаторы – соединения, которые помогают сохранять пищу и ее аромат, а также продлить срок годности. Вкусовые добавки – такие, как красители и ароматизаторы, которые придают продукту желаемого вкуса, цвета и текстуры.

В производстве кормов Purina® придерживается того же принципа, что касается пищи для человека, следовательно, все добавки в корме являются безопасными, разрешенными и регулируются законодательством ЕС.

Соль

Многие спрашивают: "Почему корм для домашних животных содержит соль?".

Соль обеспечивает вашего любимца необходимыми минералами (такими как натрий и хлорид), в которых он нуждается ежедневно для ускорения метаболизма.

Соль является источником минералов, необходимых для поддержания крепкого здоровья и правильного обмена веществ как у котов, так и у собак. Она состоит из хлорида натрия – то есть ионов натрия и хлора, двух необходимых минералов для собак и котов.

Они помогают поддерживать равновесие жидкостей в организме. Эти минералы предотвращают чрезмерную потерю жидкости, обезвоживание и избыточное скопление жидкости (например, отеки и асцит). И натрий, и хлор играют основную роль в регулировании кислотно-щелочного баланса.

Очень важно сочетание различных ингредиентов в правильной пропорции, обеспечение полноценности и сбалансированности пищи. Ведь вы будете кормить своего любимца этой едой в течение всей его жизни.