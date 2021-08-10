Гадюки – ядовитые змеи. Их укус может привести даже к смерти человека.

Узнайте Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца

Сильные дожди стали причиной оползня, повредившего дом владельцев кота. Через трещины в здание начали проникать различные пресмыкающиеся, в том числе и гадюки.

Как-то такая змея укусила 82-летнюю бабушку, родственникам пришлось немедленно везти ее в больницу. К счастью, там была противоядие и старушку спасли.



Маркиз со своей владелицей / Фото Ярослава Галаса

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь .

А умный котик Маркиз научился охотиться на змей. Он ждет, пока змея заползет во двор, неожиданно нападает на нее и хватает за голову.

За день кот может поймать 2 – 3 змеи. Трофеи он не ест. Иногда может принести змею в дом и "похвастаться". Правда, хозяева не очень разделяют его радости.

Заносит в дом свежую змею – голова отгрызена, а хвост еще извивается. Я кричу от страха и пытаюсь его выгнать, а он смотрит и как бы спрашивает с удивлением: "Ты что хозяйка? Смотри, которую я добычу поймал!", – рассказывает владелица котика.

Интересно Коты с короткими лапками: 6 родственников манчкина

Когда змея напала на бабушку, Маркиза не было дома. Иначе он непременно бы ее спас от укуса.