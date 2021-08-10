Гадюки – ядовитые змеи. Их укус может привести даже к смерти человека.
Узнайте Кот из приюта или улицы: что нужно знать прежде, чем заводить нового питомца
Сильные дожди стали причиной оползня, повредившего дом владельцев кота. Через трещины в здание начали проникать различные пресмыкающиеся, в том числе и гадюки.
Как-то такая змея укусила 82-летнюю бабушку, родственникам пришлось немедленно везти ее в больницу. К счастью, там была противоядие и старушку спасли.
Маркиз со своей владелицей / Фото Ярослава Галаса
А умный котик Маркиз научился охотиться на змей. Он ждет, пока змея заползет во двор, неожиданно нападает на нее и хватает за голову.
За день кот может поймать 2 – 3 змеи. Трофеи он не ест. Иногда может принести змею в дом и "похвастаться". Правда, хозяева не очень разделяют его радости.
Заносит в дом свежую змею – голова отгрызена, а хвост еще извивается. Я кричу от страха и пытаюсь его выгнать, а он смотрит и как бы спрашивает с удивлением: "Ты что хозяйка? Смотри, которую я добычу поймал!", – рассказывает владелица котика.
Интересно Коты с короткими лапками: 6 родственников манчкина
Когда змея напала на бабушку, Маркиза не было дома. Иначе он непременно бы ее спас от укуса.
Добыча кота Маркиза / Фото Ярослава Галаса