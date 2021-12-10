Возвращение в мирную жизнь может быть сложным испытанием для бывших участников вооруженных конфликтов.

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Из-за сложностей, возникающих при попытке справиться с психическими и физическими травмами, они могут начать пить, употреблять наркотики или решаются на самоубийство.

Понимая это, Дерек Кнапп создал ферму Restoration Ranch. На ней живут кони, которых мужчина спас от жестоких хозяев.

Эти животные также могут чувствовать злобу, потерянность, грусть или одиночество. Соответственно коммуникация помогает как лошадям, так и людям, ведь они становятся добрее и учатся доверять.

Смотрите фото с фермы Restoration Ranch:

"Ветераны не хотят чувствовать себя беспомощными и ненужными. Они хотят быть важными и помогать другим. Поэтому мы создали нашу реабилитационную программу с лошадьми, которые испытали жестокое обращение и нуждаются в помощи", – сообщил Дерек Кнапп.

Что можно делать в Restoration Ranch:

Бесплатно учиться верховой езде.

Ухаживать за лошадьми.

Общаться с лошадьми, чтобы снять стресс и избавиться от негативных эмоций.

Для каждого человека на ферме находят лошадь с таким характером, что помогает человеку чувствовать себя спокойно и уверенно.

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"Лошади чувствуют эмоции человека, поэтому это может помочь многим ветеранам справиться со своими психологическими травмами. Особенно в том случае, если они пока не готовы делиться наболевшим с людьми", — отметил Дерек.

Кроме того, на ферме можно выращивать овощи или заняться строительством. Физический труд также помогает выплеснуть отрицательные эмоции.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

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