Песик упал в сливную 8-метровую трубу, расположенную во дворе женщины под железобетонным покрытием.

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Спасателям пришлось перфоратором разбирать железобетонную стяжку двора и сабельной пилой распилить трубу. Все для того, чтобы спасти маленького щенка, которого зовут Боси.

"Все это время немного мешала мама Боси, но все с пониманием отнеслись к материнскому переживанию", — отметили в сообщении.

Смотрите фото со спасения щенка с фейсбук:

Службе спасения удалось вытащить щенка из его ловушки. Отмечается, что никакие травмы он не получил.

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Сообщения МВД Украины

Спасение щенка Боси. Утренний экшн от спасателей Одесской области.

Сегодня утром в Службу спасения позвонила обеспокоенная женщина с просьбой спасти собачку, попавшую в сливную восьмиметровую трубу.

Но все оказалось не так-то просто. Труба находилась во дворе под железобетонным покрытием. Спасатели с помощью перфоратора разобрали железобетонную стяжку двора и сабельной пилой распылили трубу, после чего получили малого вредителя. Все это время мешала мама Боси, но все с пониманием отнеслись к материнскому переживанию.

Песика отдали хозяйке. С ним все хорошо.

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