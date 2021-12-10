Песик впав в зливну 8-метрову трубу, яка розташована у дворі жінки під залізобетонним покриттям.

Цікаво Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Рятувальникам довелося перфоратором розбирати залізобетонну стяжку двору і шабельною пилкою розпиляти трубу. Усе для того, аби врятувати маленьке цуценя, яке звати Босі.

"Весь цей час трошки заважала мама Босі, але усі з розумінням віднеслись до материнського переживання", – зазначили у дописі.

Дивіться фото з порятунку цуценяти з фейсбук:

Службі порятунку вдалося витягнути цуценя з його пастки. Зазначається, що жодних травм воно не отримало.

Читайте також Купує продукти та несе господарю: соцмережі зачарував самостійний собака

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Повідомлення МВС України

Порятунок цуценя Босі. Ранковий екшн від рятувальників Одещини.

Сьогодні вранці до Служби порятунку зателефонувала стурбована жінка з проханням врятувати песика, який потрапив в зливну восьмиметрову трубу.

Але все виявилось не так просто. Труба знаходилась у дворі під залізобетонним покриттям. Рятувальники за допомогою перфоратора розібрали залізобетонну стяжку двору і шабельною пилкою розпилили трубу, після чого дістали малого шкодника. Весь цей час трошки заважала мама Босі, але усі з розумінням віднеслись до материнського переживання.

Песика віддали господарці. З ним все гаразд.

Це може вас зацікавити: як навчають собак-прикордонників