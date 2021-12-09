Неймовірно розумний та вірний собака самостійно купував продукти для свого господаря. Задля цього чотирилапий кожного дня приходить на базар.
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Із собою собака має кошик та гроші. Він підходить до продавців, які його добре знають, купує все необхідне та вертається додому. Люди завжди допомагають чотирилапому, а також пригощають смаколиками.
Як люди коментували відео із турботливим собакою:
- "Який чарівний собака. Як можна бути таким добрим?".
- "Все-таки собаки — найвірніші створіння".
- "Він не тільки склянка води принесе, а й тарілку їжі".
- "З таким собакою точно не пропадеш".
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Дивіться відео: як собака купував продукти
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