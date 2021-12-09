Невероятно умная и верная собака самостоятельно покупал продукты для своего хозяина. Для этого четырехлапый каждый день приходит утром на рынок.
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С собой собака имеет корзину и деньги. Онп подходит к продавцам, которые ее хорошо знают, покупает все необходимое и возвращается домой. Люди всегда помогают четырехлапой, а также угощают вкусностями.
Как люди комментировали видео с заботливой собакой:
- "Какая волшебная собака. Как можно быть такой хорошей?".
- "Все-таки собаки – самые верные создания".
- "Он не только стакан воды принесет, но и тарелку еды".
- "С такой собакой точно не пропадешь".
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Смотрите видео: как собака покупала продукты
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